Лига конференций29 мая 2024, 12:38 | Обновлено 29 мая 2024, 13:10
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Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Это лучшая фиорентина со времени моего прихода»
Полузащитник «Фиорентины» поделился ожиданиями от финального матча против «Олимпиакоса»
29 мая 2024, 12:38 | Обновлено 29 мая 2024, 13:10
144
0
Полузащитник итальянской «Фиорентины» Джакомо Бонавентура поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против греческого «Олимпиакоса»:
«Мы хорошо выступили в еврокубках, потому что играли, зная, что мы сильны. Я думаю, что это лучшая команда «Фиорентины» с тех пор, как я здесь играю».
Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.
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