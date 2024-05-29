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  4. Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Это лучшая фиорентина со времени моего прихода»
Лига конференций
29 мая 2024, 12:38 | Обновлено 29 мая 2024, 13:10
144
0

Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Это лучшая фиорентина со времени моего прихода»

Полузащитник «Фиорентины» поделился ожиданиями от финального матча против «Олимпиакоса»

29 мая 2024, 12:38 | Обновлено 29 мая 2024, 13:10
144
0
Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Это лучшая фиорентина со времени моего прихода»
УЕФА. Джакомо Бонавентура

Полузащитник итальянской «Фиорентины» Джакомо Бонавентура поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против греческого «Олимпиакоса»:

«Мы хорошо выступили в еврокубках, потому что играли, зная, что мы сильны. Я думаю, что это лучшая команда «Фиорентины» с тех пор, как я здесь играю».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Джакомо Бонавентура Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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