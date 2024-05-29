Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Это лучшая фиорентина со времени моего прихода»

Полузащитник итальянской «Фиорентины» Джакомо Бонавентура поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против греческого «Олимпиакоса»:

«Мы хорошо выступили в еврокубках, потому что играли, зная, что мы сильны. Я думаю, что это лучшая команда «Фиорентины» с тех пор, как я здесь играю».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.