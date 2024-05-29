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Лига конференций
29 мая 2024, 11:17 | Обновлено 29 мая 2024, 11:56
81
0

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина

29 мая в 22:00 пройдет финальный матч еврокубкового турнира

29 мая 2024, 11:17 | Обновлено 29 мая 2024, 11:56
81
0
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина
Getty Images/Global Images Ukraine

​29 мая в 22:00 в финал Лиги конференций 2023/24 встретятся «Олимпиакос» Пирей и «Фиорентина» из Флоренции.

Команды проведут поединок греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Греческий Олимпиакос, который возглавляет Хосе Луис Мендилибар. впервые вышел в финал еврокубкового турнира. Команда из Пирея в полуфинале сенсационно обыграла английскую Астон Виллу (4:2, 2:0).

Итальянская Фиорентина второй год подряд сыграет в финале Лиги конференций. В сезоне 2022/23 фиалки уступили английскому Вест Хэму (1:2). Винченцо Итальяно надеется на завоевание евротрофея со второй попытки.

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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