Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина
29 мая в 22:00 пройдет финальный матч еврокубкового турнира
29 мая в 22:00 в финал Лиги конференций 2023/24 встретятся «Олимпиакос» Пирей и «Фиорентина» из Флоренции.
Команды проведут поединок греческих Афинах на стадионе «Айя-София».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Греческий Олимпиакос, который возглавляет Хосе Луис Мендилибар. впервые вышел в финал еврокубкового турнира. Команда из Пирея в полуфинале сенсационно обыграла английскую Астон Виллу (4:2, 2:0).
Итальянская Фиорентина второй год подряд сыграет в финале Лиги конференций. В сезоне 2022/23 фиалки уступили английскому Вест Хэму (1:2). Винченцо Итальяно надеется на завоевание евротрофея со второй попытки.
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще не год
Прошлогодний дебютант Премьер-Лиги будет отстаивать свое место в играх с претендентом на повышение