Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиано БИРАГИ: «Я все еще постоянно думаю о прошлогоднем финале»
Лига конференций
29 мая 2024, 11:54 |
95
0

Кристиано БИРАГИ: «Я все еще постоянно думаю о прошлогоднем финале»

Защитник «Фиорентины» поделился ожиданиями от финального матча против «Олимпиакоса»

29 мая 2024, 11:54 |
95
0
Кристиано БИРАГИ: «Я все еще постоянно думаю о прошлогоднем финале»
УЕФА. Кристиано Бираги

Защитник итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против греческого «Олимпиакоса»:

«Я постоянно думаю о проигрыше в финале прошлого сезона. Это было всего год назад, рана все еще незаживающая, столько горечи – и у нас, и у болельщиков, которые приехали в Прагу. Теперь мы здесь, и мы хорошо поработали, чтобы добраться сюда. Мы готовы к вызову, мы готовы превратить разочарование прошлого сезона в нечто позитивное.

Рост команды происходит в геометрической прогрессии. Мы чувствуем это каждый день. В следующем сезоне мы снова будем играть в еврокубках, а за последние 2 года мы сыграли более 100 матчей. Это были 3 замечательных года, и завтрашний результат этого не изменит. Игра будет важной, чтобы завершить сезон на высоком уровне и выиграть трофей, за которым мы гонялись 2 года».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Ман Юнайтед может лишиться путевки в Лигу Европы. Известна причина
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина
Кристиано Бираги Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Бокс | 28 мая 2024, 11:29 1
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри

Британец остался доволен боем

Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28 мая 2024, 18:05 1
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри

Деонтей считает, что украинцу будет под силу снова одолеть Тайсона

Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Футбол | 29.05.2024, 07:15
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Футбол | 28.05.2024, 12:38
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Футбол | 29.05.2024, 09:14
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
28.05.2024, 09:51 13
Футбол
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
28.05.2024, 00:05 12
Футбол
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
28.05.2024, 22:40 38
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
28.05.2024, 07:03 3
Футбол
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 42
Футбол
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
28.05.2024, 10:16 55
Бокс
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем