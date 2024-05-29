Кристиано БИРАГИ: «Я все еще постоянно думаю о прошлогоднем финале»

Защитник итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против греческого «Олимпиакоса»:

«Я постоянно думаю о проигрыше в финале прошлого сезона. Это было всего год назад, рана все еще незаживающая, столько горечи – и у нас, и у болельщиков, которые приехали в Прагу. Теперь мы здесь, и мы хорошо поработали, чтобы добраться сюда. Мы готовы к вызову, мы готовы превратить разочарование прошлого сезона в нечто позитивное.

Рост команды происходит в геометрической прогрессии. Мы чувствуем это каждый день. В следующем сезоне мы снова будем играть в еврокубках, а за последние 2 года мы сыграли более 100 матчей. Это были 3 замечательных года, и завтрашний результат этого не изменит. Игра будет важной, чтобы завершить сезон на высоком уровне и выиграть трофей, за которым мы гонялись 2 года».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.