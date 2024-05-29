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Украина. Первая лига
29 мая 2024, 10:58 | Обновлено 29 мая 2024, 10:59
446
0

Четыре игрока Виктории покинули команду

Анатолий Бессмертный подвел итоги чемпионата

29 мая 2024, 10:58 | Обновлено 29 мая 2024, 10:59
446
0
Четыре игрока Виктории покинули команду
ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

Футболисты сумской «Виктории» финишировали седьмыми в «чемпионской» группе Первой лиги.

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал выступление своих подопечных.

«Задачу на сезон – выполнили: пробились в «чемпионскую» группу, можем записать себе в актив и выступление в розыгрыше Кубка Украины. Сейчас важно избавиться от уязвимых мест, которые помешали выступить лучше.

Возвращаемся из отпуска 17 июня, все этапы подготовки проведем дома.

Больше не будут выступать за «Викторию» Денис Шелихов, Вадим Шаврин, Андрей Нелин и Алексей Савченко. Постараемся сохранить у себя арендованного в ЛНЗ нападающего Назария Ныча. Будем стараться усилиться 4-5 новичками», – рассказал Бессмертный.

Ранее главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич ответил на выпады Йожефа Сабо и Виктора Леоненко.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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