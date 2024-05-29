Третья ракетка мира рассказала, как решила проблему двойных ошибок
Коко Гофф стала делать более низкий подброс
Третья ракетка мира Коко Гофф рассказала, как решала проблему двойных ошибок.
– Во время подачи я заваливаюсь на левую сторону, что приводит к большому количеству двойных ошибок. Поэтому я стараюсь держать левую сторону выше и корректировать подброс. Это две основные вещи.
У меня приличная подача, и она может стать оружием, когда она работает, но нужно сделать ее более стабильной. Думаю, матч за матчем она становится все лучше, и теперь я в ней уверена.
– Похоже, теперь у вас более низкий подброс.
– Да, что-то вроде того.
– Как это поможет вам обрести стабильность?
– Думаю, высота подброса зависит от игрока. У некоторых игроков высокий подброс, и у них здорово получается. Думаю, что когда ты высоко подбрасываешь, то больше шансов допустить ошибку. Еще я изменила сам способ подброса, и поэтому он естественным образом стал ниже. Я не делала это целенаправленно. Думаю, это просто произошло из-за тех изменений, которые я внесла, – сказала американка.
Отметим, что Гофф может стать соперницей Даяны Ястремской в третьем раунде Ролан Гаррос, если обе преодолеют второй круг.
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