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  4. Третья ракетка мира рассказала, как решила проблему двойных ошибок
Ролан Гаррос
29 мая 2024, 07:58 |
335
0

Третья ракетка мира рассказала, как решила проблему двойных ошибок

Коко Гофф стала делать более низкий подброс

29 мая 2024, 07:58 |
335
0
Третья ракетка мира рассказала, как решила проблему двойных ошибок
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф рассказала, как решала проблему двойных ошибок.

– Во время подачи я заваливаюсь на левую сторону, что приводит к большому количеству двойных ошибок. Поэтому я стараюсь держать левую сторону выше и корректировать подброс. Это две основные вещи.

У меня приличная подача, и она может стать оружием, когда она работает, но нужно сделать ее более стабильной. Думаю, матч за матчем она становится все лучше, и теперь я в ней уверена.

– Похоже, теперь у вас более низкий подброс.
– Да, что-то вроде того.

– Как это поможет вам обрести стабильность?
– Думаю, высота подброса зависит от игрока. У некоторых игроков высокий подброс, и у них здорово получается. Думаю, что когда ты высоко подбрасываешь, то больше шансов допустить ошибку. Еще я изменила сам способ подброса, и поэтому он естественным образом стал ниже. Я не делала это целенаправленно. Думаю, это просто произошло из-за тех изменений, которые я внесла, – сказала американка.

Отметим, что Гофф может стать соперницей Даяны Ястремской в третьем раунде Ролан Гаррос, если обе преодолеют второй круг.

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Коко Гофф Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: Tennis.com
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