ВИДЕО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам против Уэльса

Женская сборная Украины приступила к учебно-тренировочному сбору для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с Уэльсом.

Сине-желтая команда собралась 26 мая в Киеве и отправилась в город Жешув (Польша), где и проходит сбор.

Матч 3-го тура отбора Уэльс-Украина состоится 31 мая в городке Лланели на стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.

Поединок 4-го тура между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольски на местном стадионе клуба «Варта» (Познань), «Респект Энерджи» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Видео тренировки сборной Украины

Фото тренировки сборной Украины