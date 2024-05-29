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Чемпионат Европы
29 мая 2024, 04:40 | Обновлено 29 мая 2024, 05:25
61
0

ВИДЕО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам против Уэльса

Поединки квалификации женского ЧЕ пройдут 31 мая и 4 июня

29 мая 2024, 04:40 | Обновлено 29 мая 2024, 05:25
61
0
ВИДЕО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам против Уэльса
УАФ

Женская сборная Украины приступила к учебно-тренировочному сбору для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с Уэльсом.

Сине-желтая команда собралась 26 мая в Киеве и отправилась в город Жешув (Польша), где и проходит сбор.

Матч 3-го тура отбора Уэльс-Украина состоится 31 мая в городке Лланели на стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.

Поединок 4-го тура между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольски на местном стадионе клуба «Варта» (Познань), «Респект Энерджи» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Видео тренировки сборной Украины

Фото тренировки сборной Украины

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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