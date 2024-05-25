Владимир ПЯТЕНКО: «У женской сборной Украины есть кадровые потери»

25 мая состоится заключительный тур в чемпионате Украины по футболу среди женских команд в элитном дивизионе, а уже на следующий день украинская сборная отправится в Польшу, где проведет краткосрочный этап подготовки перед очередными поединками чемпионата Европы с Уэльсом (31 мая в гостях и 4 июня – на нейтральном поле в Польше).

Наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua сообщил о последних новостях из лагеря команды:

«То, что с Уэльсом будем играть сразу после завершения чемпионата Украины – хорошо, мои подопечные будут находиться в нужном игровом тонусе. Костяк сборной Уэльса составляют футболистки, выступающие в чемпионате Англии – одном из сильнейших в Европе.

У этой сборной – длинная скамейка запасных, позволяющая поддерживать высокий темп, эффективно использовать разные тактические схемы. Но это нас не пугает, турнирное положение заставляет играть на победу.

Надеюсь, что сбор в польском Жешуве проведем продуктивно, откуда и отправимся 29 мая в Кардифф. К сожалению, по разным причинам нам не помогут Елизавета Молодюк, Надежда Кунина и Ирина Майбородина».

Женская сборная Украины занимает в своей группе 2-е место, набрав три очка. Впереди – сборная Уэльса, которая имеет 6 пунктов.

Ранее главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора к Евро-2025 с командой Уэльса.