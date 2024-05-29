Черноморец заинтересован в бельгийце, судьба аргентинца не определена

Из большого количества легионеров, числившихся в заявке одесского «Черноморца» в весенней части сезона 2023/24, наибольший интерес для клуба представляет бельгиец Зиги Бадибанга.

32-летний полузащитник, имеющий за плечами опыт выступлений в чемпионатах разных стран – Бельгии, Нидерландов, Греции, Кипра, Молдовы и Казахстана, отыграл два сезона в Украине. Его уверенная игра в составе Черноморца неоднократно высоко оценивалась болельщиками черно-синих, и не случайно именно Бадибанга фигурирует на пару с другим одноклубником, Артуром Авагимяном, в списке претендентов на звание лучшего футболиста одесской команды прошлого сезона.

Как стало известно Sport.ua, с «Черноморцем» у Зиги Бадибанги завершается контракт, однако в вопросе подписания нового пока ничего не известно. Многое будет зависеть от того, какой бюджет будет иметь одесский клуб на новый сезон и какие футболисты сформируют обновленную команду.

Между тем, под вопросом на сегодняшний день также есть будущее еще одного опытного легионера – аргентинского полузащитника Фабрисио Альваренги, который сыграл в футболке моряков всего 8 матчей, большая часть которых была после выходов на замену. Он может стать одним из футболистов, в чьих услугах главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук больше не заинтересован.

Напомним, первым таким иностранцем в «Черноморце» в это межсезонье стал боснийский защитник Владимир Арсич, не сыгравший за четыре месяца пребывания в клубе ни одного официального матча.