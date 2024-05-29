ВИДЕО. Пушич подвел итоги золотого сезона для Шахтера
Горняки выиграли чемпионат Украины и Кубок Украины, сделав дубль
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич подвел итоги золотого сезона и назвал яркое воспоминание с командой.
Горняки выиграли чемпионат Украины и Кубок Украины, сделав дубль. Донецкая команда будет стартовать в квалификации Лиги чемпионов, однако при определенных условиях (выигрыш Реалом титула ЛЧ) горняки могут сразу оказаться в основном раунде ЛЧ.
Марино Пушич: «Перед вами очень счастливый тренер. Я очень доволен тем, как мы выступили, что мы показали в этом сезоне.
Завоевание дубля – это исторический момент, прекрасное выступление в Европе – тоже исторический момент, победа над Барселоной и прочее».
ВИДЕО. Пушич подвел итоги золотого сезона для Шахтера
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