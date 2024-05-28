Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
Нидерланды
28 мая 2024, 23:59 | Обновлено 29 мая 2024, 00:27
278
0

В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2

Бреда в первом поединке нанесла крупное поражение Эксельсиору

28 мая 2024, 23:59 | Обновлено 29 мая 2024, 00:27
278
0
В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
НАК Бреда

В чемпионате Нидерландов состоялся первый матч финала плей-офф за выживание.

Бреда, представитель второго дивизиона, нанесла крупное поражение Эксельсиору, 16-й команда Эредивизи, со счетом 6:2.

Гости получили два удаления, после чего хозяева поля превратили счет 3:2 в теннисный 6:2.

Ответный поединок состоится на домашней арене Эксельсиора 2 июня. Бреда близка к тому, чтобы вернуться в элиту.

Чемпионат Нидерландов. Переходной плей-офф

Финал, первый матч, 28 мая

Бреда – Эксельсиор – 6:2

Голы: Омгба, 12, Яношек, 38 (пен), ван дер Берг, 42, Косцелник, 74, Омарссон, 78, 90+4 – Дейвестейн, 25, Перротт, 45+6

Удаления: Дейвестейн, 38, Загре, 72 (оба – Эксельсиор)

Сетка плей-офф

По теме:
Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Назначены судьи на переходные матчи между УПЛ и Первой лигой
чемпионат Нидерландов по футболу НАК Бреда Эксельсиор переходные матчи Дордрехт Эммен Рода АДО Ден Хаг Де Графсхап
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Бокс | 28 мая 2024, 10:16 0
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют

Китайский боксер высказался о мегафайте

«Дыма без огня не бывает». Дулуб прокомментировал возможную отставку из ЛНЗ
Футбол | 28 мая 2024, 23:45 0
«Дыма без огня не бывает». Дулуб прокомментировал возможную отставку из ЛНЗ
«Дыма без огня не бывает». Дулуб прокомментировал возможную отставку из ЛНЗ

Специалист уехал в отпуск

ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Футбол | 28.05.2024, 12:38
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28.05.2024, 07:03
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ
Футбол | 28.05.2024, 20:01
Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ
Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
28.05.2024, 10:16 46
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
27.05.2024, 00:01 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
27.05.2024, 00:19 29
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 24
Футбол
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 16
Футбол
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
27.05.2024, 07:38 7
Бокс
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем