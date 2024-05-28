В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2

В чемпионате Нидерландов состоялся первый матч финала плей-офф за выживание.

Бреда, представитель второго дивизиона, нанесла крупное поражение Эксельсиору, 16-й команда Эредивизи, со счетом 6:2.

Гости получили два удаления, после чего хозяева поля превратили счет 3:2 в теннисный 6:2.

Ответный поединок состоится на домашней арене Эксельсиора 2 июня. Бреда близка к тому, чтобы вернуться в элиту.

Чемпионат Нидерландов. Переходной плей-офф

Финал, первый матч, 28 мая

Бреда – Эксельсиор – 6:2

Голы: Омгба, 12, Яношек, 38 (пен), ван дер Берг, 42, Косцелник, 74, Омарссон, 78, 90+4 – Дейвестейн, 25, Перротт, 45+6

Удаления: Дейвестейн, 38, Загре, 72 (оба – Эксельсиор)

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