В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
Бреда в первом поединке нанесла крупное поражение Эксельсиору
В чемпионате Нидерландов состоялся первый матч финала плей-офф за выживание.
Бреда, представитель второго дивизиона, нанесла крупное поражение Эксельсиору, 16-й команда Эредивизи, со счетом 6:2.
Гости получили два удаления, после чего хозяева поля превратили счет 3:2 в теннисный 6:2.
Ответный поединок состоится на домашней арене Эксельсиора 2 июня. Бреда близка к тому, чтобы вернуться в элиту.
Чемпионат Нидерландов. Переходной плей-офф
Финал, первый матч, 28 мая
Бреда – Эксельсиор – 6:2
Голы: Омгба, 12, Яношек, 38 (пен), ван дер Берг, 42, Косцелник, 74, Омарссон, 78, 90+4 – Дейвестейн, 25, Перротт, 45+6
Удаления: Дейвестейн, 38, Загре, 72 (оба – Эксельсиор)
Сетка плей-офф
De eerste stap is gezet. Op naar zondag 💪#NACpraat #NACexc pic.twitter.com/h52w1ylQ5Q— NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) May 28, 2024
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