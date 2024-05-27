Чемпионат Нидерландов. Сыгран финал плей-офф за путевку в Лигу конференций
В решающем поединке сошлись «Гоу Эхед Иглз» и «Утрехт»
В Нидерландах cыграли финал плей-офф за путевку в Лигу конференций. В решающей встрече сошлись «Гоу Эхед Иглс», который в 1/2 финала обыграл НЕК Неймеген (2:1), и «Утрехт». Этот клуб справился со «Спартой» из Роттердама (3:1).
«Утрехт» открыл счет в средине первого тайма и уверенно держал лидерство. На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве, а ещё через пять минуть «орлы» сравняли счет.
Ближе к концу второго экстра-тайма Крамер забил второй гол «Гоу Эхед Иглс», который и оказался победным в поединке.
Чемпионат Нидерландов. Финал за выход в Лигу конференций
Утрехт – Гоу Эхед Иглс – 1:2
Голы: Виргевер (31) – Виргевер (90+1, автогол), Крамер (117)
Удаление: Фрауло (86, Утрехт)
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