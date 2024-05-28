Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назначены судьи на переходные матчи между УПЛ и Первой лигой
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 23:41 | Обновлено 29 мая 2024, 00:25
353
0

Назначены судьи на переходные матчи между УПЛ и Первой лигой

29 мая встретятся Эпицентр и Верес, Оболонь и Левый берег

28 мая 2024, 23:41 | Обновлено 29 мая 2024, 00:25
353
0
Назначены судьи на переходные матчи между УПЛ и Первой лигой
ФК Динамо. Виктор Копиевский

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2024/25.

На матч между Эпицентром и Вересом назначен Виктор Копиевский, а игру между командами Оболонь и Левый берег будет обслуживать Максим Козыряцкий.

Плей-офф за право участия в УПЛ

Первые матчи, 29.05.2024

15:30. «Эпицентр» – «Верес». Киев. Стадион «Левый берег»

Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Куцев В. А. (Киевская обл.), Думенко В. П. (Харьков), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы).

Арбитр ВАА – Омельченко О. В. (Славянск), ассистент ВАА – Чертоляс М. В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ – Нестрига Ю. Г. (Киев).

18:00. Оболонь Левый берег. Киев. Стадион «Оболонь-Арена»

Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Высоцкий В. А. (Запорожье), Рыбченко И. А. (Запорожье), четвертый арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), наблюдатель арбитража – Можаровский А. (Львов).

Арбитр ВАА – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент ВАА – Володин В. В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Лисенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Иванченко Ю. А. (Киевская обл.).

По теме:
Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Оболонь Киев Оболонь - Левый берег Левый берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейские назначения Максим Козыряцкий
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 28 мая 2024, 07:48 2
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком

Гарет Дэвис считает, что Тайсон проиграл из-за позерства

Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Бокс | 28 мая 2024, 09:35 1
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери

Экс-чемпион WBC прокомментировал мегафайт в Эр-Рияде

Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Бокс | 28.05.2024, 10:16
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Футбол | 28.05.2024, 19:24
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 29.05.2024, 00:13
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
27.05.2024, 16:06 74
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 24
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
27.05.2024, 00:01 4
Хоккей
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
27.05.2024, 07:38 7
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 9
Бокс
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 12
Футбол
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем