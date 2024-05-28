Назначены судьи на переходные матчи между УПЛ и Первой лигой

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2024/25.

На матч между Эпицентром и Вересом назначен Виктор Копиевский, а игру между командами Оболонь и Левый берег будет обслуживать Максим Козыряцкий.

Плей-офф за право участия в УПЛ

Первые матчи, 29.05.2024

15:30. «Эпицентр» – «Верес». Киев. Стадион «Левый берег»

Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Куцев В. А. (Киевская обл.), Думенко В. П. (Харьков), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы).

Арбитр ВАА – Омельченко О. В. (Славянск), ассистент ВАА – Чертоляс М. В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ – Нестрига Ю. Г. (Киев).

18:00. Оболонь – Левый берег. Киев. Стадион «Оболонь-Арена»

Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Высоцкий В. А. (Запорожье), Рыбченко И. А. (Запорожье), четвертый арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), наблюдатель арбитража – Можаровский А. (Львов).

Арбитр ВАА – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент ВАА – Володин В. В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Лисенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Иванченко Ю. А. (Киевская обл.).