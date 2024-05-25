Кто получил дополнительный шанс? Определены пары переходных матчей УПЛ

25 мая завершился последний 30-й тур чемпионата Украины.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес Ровно и Оболонь Киев заняли 13-е и 14-е места в УПЛ. Этим командам придется сыграть матчи за путевку в УПЛ

Они проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега, 4-й и 3-й команды Первой лиги соответственно.

Поединки за две путевки в УПЛ пройдут 29 мая и 2 июня.

Переходные матчи УПЛ

Первые матчи. 29 мая (среда)

Эпицентр Каменец Подольский – Верес Ровно

Оболонь Киев – Левый берег Киев

Ответные матчи. 2 июня (воскресенье)