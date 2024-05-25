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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:50 | Обновлено 25 мая 2024, 17:59
3664
7

Кто получил дополнительный шанс? Определены пары переходных матчей УПЛ

Верес и Оболонь сыграют против Эпицентра и Левого берега соответственно

25 мая 2024, 17:50 | Обновлено 25 мая 2024, 17:59
3664
7
Кто получил дополнительный шанс? Определены пары переходных матчей УПЛ
УПЛ

25 мая завершился последний 30-й тур чемпионата Украины.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес Ровно и Оболонь Киев заняли 13-е и 14-е места в УПЛ. Этим командам придется сыграть матчи за путевку в УПЛ

Они проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега, 4-й и 3-й команды Первой лиги соответственно.

Поединки за две путевки в УПЛ пройдут 29 мая и 2 июня.

Переходные матчи УПЛ

Первые матчи. 29 мая (среда)

  • Эпицентр Каменец Подольский – Верес Ровно
  • Оболонь Киев – Левый берег Киев

Ответные матчи. 2 июня (воскресенье)

  • Верес Ровно – Эпицентр Каменец Подольский
  • Левый берег Киев – Оболонь Киев
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев выбор редакции статистические расклады Левый берег Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины переходные матчи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Gargantua
Оболонь - Левый берег
прикольная пара. заруба на уровне как Троещина - Позняки
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Бажаю Вересу залишитись в Упл, а алкоголікам в першу лігу костоломи грюбані  
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+3
ZANREGENT1993
Удачи Нагорняку
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+1
C.Пеклов
Верес має досвід  перехідних ігор минулого року,коли програв в гостях 0-1,вдома виграв 6-1
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0
Показать Скрыть 1 ответ
OnlyKharkov
Вперед Епіцентр! Та і Лівий берег! 
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-3
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