Украина. Премьер лига25 мая 2024, 17:50 | Обновлено 25 мая 2024, 17:59
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Кто получил дополнительный шанс? Определены пары переходных матчей УПЛ
Верес и Оболонь сыграют против Эпицентра и Левого берега соответственно
25 мая 2024, 17:50 | Обновлено 25 мая 2024, 17:59
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25 мая завершился последний 30-й тур чемпионата Украины.
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Верес Ровно и Оболонь Киев заняли 13-е и 14-е места в УПЛ. Этим командам придется сыграть матчи за путевку в УПЛ
Они проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега, 4-й и 3-й команды Первой лиги соответственно.
Поединки за две путевки в УПЛ пройдут 29 мая и 2 июня.
Переходные матчи УПЛ
Первые матчи. 29 мая (среда)
- Эпицентр Каменец Подольский – Верес Ровно
- Оболонь Киев – Левый берег Киев
Ответные матчи. 2 июня (воскресенье)
- Верес Ровно – Эпицентр Каменец Подольский
- Левый берег Киев – Оболонь Киев
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