В команде УПЛ осталось менее 10 игроков после завершения сезона 2023/24
«Черноморец» выйдет из отпуска 25 июня, клуб ведет селекционную работу
В одесском «Черноморце» прямо сейчас менее 10 игроков.
Команде выйдет из отпуска 25 июня. Клуб во главе с главным тренером Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть дальнейшие перспективы.
В клубе осталось всего 6 опытных игроков: защитники – Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники – Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки – Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.
В обойме клуба также молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге.
Точно покинут «Черноморец» другие легионеры: Владимир Арсич, Самсон Иеде и Жозе Гомеш. С большой вероятностью уйдет Лука Гучек.
Сезон 2023/24 подопечные Романа Григорчука завершили на 12-м месте, набрав 32 очка по итогам 30 туров.
Ранее Sport.ua сообщал, что Орест Кузык, который в прошлой кампании защищал цвета «Черноморца», подписал контракт с «Карпатами».
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