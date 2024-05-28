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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 23:19 |
856
0

В команде УПЛ осталось менее 10 игроков после завершения сезона 2023/24

«Черноморец» выйдет из отпуска 25 июня, клуб ведет селекционную работу

28 мая 2024, 23:19 |
856
0
В команде УПЛ осталось менее 10 игроков после завершения сезона 2023/24
ФК Черноморец

В одесском «Черноморце» прямо сейчас менее 10 игроков.

Команде выйдет из отпуска 25 июня. Клуб во главе с главным тренером Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть дальнейшие перспективы.

В клубе осталось всего 6 опытных игроков: защитники – Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники – Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки – Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.

В обойме клуба также молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге.

Точно покинут «Черноморец» другие легионеры: Владимир Арсич, Самсон Иеде и Жозе Гомеш. С большой вероятностью уйдет Лука Гучек.

Сезон 2023/24 подопечные Романа Григорчука завершили на 12-м месте, набрав 32 очка по итогам 30 туров.

Ранее Sport.ua сообщал, что Орест Кузык, который в прошлой кампании защищал цвета «Черноморца», подписал контракт с «Карпатами».

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Роман Григорчук ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ Черноморец Одесса Владимир Салюк Виталий Ермаков Йон Шпорн Александр Васильев Андрей Штогрин Богдан Бойчук Артем Присяжнюк Зиги Бадибанга Владимир Арсич Самсон Иеде Лука Гучек
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
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