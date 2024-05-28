В команде УПЛ осталось менее 10 игроков после завершения сезона 2023/24

В одесском «Черноморце» прямо сейчас менее 10 игроков.

Команде выйдет из отпуска 25 июня. Клуб во главе с главным тренером Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть дальнейшие перспективы.

В клубе осталось всего 6 опытных игроков: защитники – Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники – Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки – Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.

В обойме клуба также молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге.

Точно покинут «Черноморец» другие легионеры: Владимир Арсич, Самсон Иеде и Жозе Гомеш. С большой вероятностью уйдет Лука Гучек.

Сезон 2023/24 подопечные Романа Григорчука завершили на 12-м месте, набрав 32 очка по итогам 30 туров.

Ранее Sport.ua сообщал, что Орест Кузык, который в прошлой кампании защищал цвета «Черноморца», подписал контракт с «Карпатами».