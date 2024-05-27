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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 11:22 | Обновлено 27 мая 2024, 11:23
1650
1

Полузащитник Черноморца перешел в Карпаты

Футболист вернулся в родной город

27 мая 2024, 11:22 | Обновлено 27 мая 2024, 11:23
1650
1
Полузащитник Черноморца перешел в Карпаты
ФК Черноморец. Орест Кузык

Как стало известно Sport.ua, со львовским клубом подписал контракт 29-летний полузащитник Орест Кузык, который в прошлом сезоне защищал цвета «Черноморца», за который сыграл 27 матчей и стал автором 4 голов.

Что же касается других новичков, то по информации нашего источника главный тренер львовян Мирон Маркевич попросил клубное руководство определиться с усилением до 1 июня.

Напомним, что ранее Орест Кузык в эксклюзивном комментарии для Sport.ua прокомментировал свой возможный переход из «Черноморца» в «Карпаты».

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трансферы Карпаты Львов Черноморец Одесса Первая лига Украины свободный агент Орест Кузык трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Перець
Не зрозуміло, що сталось з Черноморцем в першій половині чемпіонату рвали всіх на жаль з такою грою в наступному сезоні боротьба за виживання 
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