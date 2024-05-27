Полузащитник Черноморца перешел в Карпаты

Как стало известно Sport.ua, со львовским клубом подписал контракт 29-летний полузащитник Орест Кузык, который в прошлом сезоне защищал цвета «Черноморца», за который сыграл 27 матчей и стал автором 4 голов.

Что же касается других новичков, то по информации нашего источника главный тренер львовян Мирон Маркевич попросил клубное руководство определиться с усилением до 1 июня.

Напомним, что ранее Орест Кузык в эксклюзивном комментарии для Sport.ua прокомментировал свой возможный переход из «Черноморца» в «Карпаты».