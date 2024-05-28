Источник: Динамо и Шахтер сделали предложения по трансферу Пихаленка

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок может летом покинуть команду.

По информации источника, сегодня киевское «Динамо» сделало официальное предложение «Днепру-1» по трансферу Пихаленка. Сообщается, что согласно опции в контракте о переходе 27-летнего игрока из «Шахтера» в «Днепр-1», любое предложение, которое устраивает днепровцев, должно быть показано «горнякам». «Шахтер» решил повторить предложение «Динамо», отмечается что сумма обоих предложений составляет по 2.5-3 миллиона евро.

Клаусула в личном контракте полузащитника с «Днепром-1» составляет 6 миллионов евро. Контракт Пихаленка завершается в следующем году.

Ранее сообщалось, что «Полесье» работает над переходом Пихаленка.