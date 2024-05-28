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  4. Источник: Динамо и Шахтер сделали предложения по трансферу Пихаленка
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 23:23 |
767
2

Источник: Динамо и Шахтер сделали предложения по трансферу Пихаленка

Лидер «Днепра-1» может летом сменить клуб

28 мая 2024, 23:23 |
767
2
Источник: Динамо и Шахтер сделали предложения по трансферу Пихаленка
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок может летом покинуть команду.

По информации источника, сегодня киевское «Динамо» сделало официальное предложение «Днепру-1» по трансферу Пихаленка. Сообщается, что согласно опции в контракте о переходе 27-летнего игрока из «Шахтера» в «Днепр-1», любое предложение, которое устраивает днепровцев, должно быть показано «горнякам». «Шахтер» решил повторить предложение «Динамо», отмечается что сумма обоих предложений составляет по 2.5-3 миллиона евро.

Клаусула в личном контракте полузащитника с «Днепром-1» составляет 6 миллионов евро. Контракт Пихаленка завершается в следующем году.

Ранее сообщалось, что «Полесье» работает над переходом Пихаленка.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Iigor6583
Накинулись як шуліки. Та хай грає в Дніпрі, їм же виступати в єврокубках. Так ні, ні сам не гам і другому не дам. Не можна бути таким ненажерливим бидлом...
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Gargantua
честно говоря слабо представляю Пихаленка в динамовской структуре игры
Учитывая отношения Суркиса и Коломойского это может быть игра. Развод Шахтера на бабло.
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