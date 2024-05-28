Серебряный призер ЧМ-2018 окончательно покинул клуб из россии

28-летний центральный защитник Тин Едвай был выкуплен греческим «Панатинаикосом» у московского «Локомотива» после сезона аренды.

Хорватский футболист подписал с «зелеными» трехлетнее трудовое соглашение.

По неофициальной информации, за трансфер Едвая греки заплатили 500 тысяч евро.

Тин Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» летом 2021 года за 4 миллиона евро. Первую половину минувшего года на правах аренды отыграл в эмиратском «Аль-Айне», а затем был арендован «Панатинаикосом».

На счету Едвая 26 матчей и 2 гола в составе сборной Хорватии, с которой защитник в 2018 году становился «серебряным» призером чемпионата мира.