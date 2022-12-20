ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко
Тин Едвай продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ
Хорватский защитник московского «локомотива» Тин Єдвай перейдет в «Аль-Айн».
Как сообщает официальный сайт эмиратского клуба, стороны достигли предварительной договоренности по переходу игрока. В ближайшие дни игрок приедет в расположение клуба и пройдет медосмотр, после чего официально будет объявлено о трансфере. Детали контракта не сообщаются.
Отметим, что главным тренером «Аль-Айна» является украинский специалист Сергей Ребров. Также в составе команды выступает вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.
К слову, сегодня, 20 декабря, Аль-Айн сыграл в результативную ничью в 11-м туре чемпионата ОАЭ по футболу.
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