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20 декабря 2022, 20:25 |
1103
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко

Тин Едвай продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ

20 декабря 2022, 20:25 |
1103
1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко
Instagram. Тим Едвай

Хорватский защитник московского «локомотива» Тин Єдвай перейдет в «Аль-Айн».

Как сообщает официальный сайт эмиратского клуба, стороны достигли предварительной договоренности по переходу игрока. В ближайшие дни игрок приедет в расположение клуба и пройдет медосмотр, после чего официально будет объявлено о трансфере. Детали контракта не сообщаются.

Отметим, что главным тренером «Аль-Айна» является украинский специалист Сергей Ребров. Также в составе команды выступает вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

К слову, сегодня, 20 декабря, Аль-Айн сыграл в результативную ничью в 11-м туре чемпионата ОАЭ по футболу.

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Тин Едвай трансферы Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Локомотив Москва
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Источник ФК Аль-Айн
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