ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко

Хорватский защитник московского «локомотива» Тин Єдвай перейдет в «Аль-Айн».

Как сообщает официальный сайт эмиратского клуба, стороны достигли предварительной договоренности по переходу игрока. В ближайшие дни игрок приедет в расположение клуба и пройдет медосмотр, после чего официально будет объявлено о трансфере. Детали контракта не сообщаются.

Отметим, что главным тренером «Аль-Айна» является украинский специалист Сергей Ребров. Также в составе команды выступает вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

К слову, сегодня, 20 декабря, Аль-Айн сыграл в результативную ничью в 11-м туре чемпионата ОАЭ по футболу.