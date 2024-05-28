ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
Артем претендует на звание лучшего игрока сезона
28 мая состоится церемония La Liga Awards, на которой определят лучшего игрока сезона чемпионата Испании 2023/24.
Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик прибыл на церемонию вместе со своей женой Юлией. Артем – один из претендентов на эту награду.
В кампании Ла Лиги 23/24 Довбик стал лучшим бомбардиром с 24 голами.
На приз лучшему игроку также претендуют: Беллингем (Реал), Кубо (Реал Сосьедад), Гризманн (Атлетико), Довбик (Жирона), Кириан (Лас-Пальмас), Левандовски (Барселона), Винисиус Жуниор (Реал), Иско (Бетис), Серлот (Вильярреал), Алейш Гарсия (Жирона).
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
👔 Els nostres ja estan preparats per #LaLigaAwards 🏆#PREMIOSLALALIGA | #GlobeSoccer pic.twitter.com/nAnyOWx4bn— Girona FC (@GironaFC) May 28, 2024
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