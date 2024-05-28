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  4. ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
Испания
28 мая 2024, 21:33 | Обновлено 28 мая 2024, 22:01
3676
4

ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой

Артем претендует на звание лучшего игрока сезона

28 мая 2024, 21:33 | Обновлено 28 мая 2024, 22:01
3676
4
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
Артем Довбик и его жена Юлия

28 мая состоится церемония La Liga Awards, на которой определят лучшего игрока сезона чемпионата Испании 2023/24.

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик прибыл на церемонию вместе со своей женой Юлией. Артем – один из претендентов на эту награду.

В кампании Ла Лиги 23/24 Довбик стал лучшим бомбардиром с 24 голами.

На приз лучшему игроку также претендуют: Беллингем (Реал), Кубо (Реал Сосьедад), Гризманн (Атлетико), Довбик (Жирона), Кириан (Лас-Пальмас), Левандовски (Барселона), Винисиус Жуниор (Реал), Иско (Бетис), Серлот (Вильярреал), Алейш Гарсия (Жирона).

ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой

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фото Артем Довбик Юлия Довбик лучший игрок Ла Лига чемпионат Испании по футболу Globe Soccer Awards
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Leo69
Наш топчик в Европе !!! Так держать Артём.
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+8
a.fedorenko1953
І  жінка у нього непогана, і  декольте оригінальне!)
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+6
Алекс 122
Класний форвард .гарні паси видає.читає гру .
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+6
zhyr
Швидше за все Вінісіус візьме.
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+1
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