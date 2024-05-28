28 мая состоится церемония La Liga Awards, на которой определят лучшего игрока сезона чемпионата Испании 2023/24.

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик прибыл на церемонию вместе со своей женой Юлией. Артем – один из претендентов на эту награду.

В кампании Ла Лиги 23/24 Довбик стал лучшим бомбардиром с 24 голами.

На приз лучшему игроку также претендуют: Беллингем (Реал), Кубо (Реал Сосьедад), Гризманн (Атлетико), Довбик (Жирона), Кириан (Лас-Пальмас), Левандовски (Барселона), Винисиус Жуниор (Реал), Иско (Бетис), Серлот (Вильярреал), Алейш Гарсия (Жирона).

ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой