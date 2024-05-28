Серу ГИРАССИ: «Хочу, чтобы мои агенты работали. Открыт для любой лиги»

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси, который стал одним из открытий сезона-2023/24 в топовых европейских лигах (28 голов в 28 матчах Бундеслиги), дал понять, что в летнее трансферное окно собирается покинуть свой нынешний клуб.

«Я уже говорил со «Штутгартом» и хочу, чтобы мои агенты работали. Я открыт для любой лиги, лишь бы я всегда чувствовал себя комфортно», – приводит слова Гирасси Spaziomilan.it со ссылкой на Canal+.

СМИ уже сватают Гирасси в «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Милан».

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 40 миллионов евро. Его контакт со «швабами» действует еще два года.