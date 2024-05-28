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  4. Серу ГИРАССИ: «Хочу, чтобы мои агенты работали. Открыт для любой лиги»
Германия
28 мая 2024, 21:27 |
366
1

Серу ГИРАССИ: «Хочу, чтобы мои агенты работали. Открыт для любой лиги»

Куда занесет результативного гвинейца?

28 мая 2024, 21:27 |
366
1
Серу ГИРАССИ: «Хочу, чтобы мои агенты работали. Открыт для любой лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси, который стал одним из открытий сезона-2023/24 в топовых европейских лигах (28 голов в 28 матчах Бундеслиги), дал понять, что в летнее трансферное окно собирается покинуть свой нынешний клуб.

«Я уже говорил со «Штутгартом» и хочу, чтобы мои агенты работали. Я открыт для любой лиги, лишь бы я всегда чувствовал себя комфортно», – приводит слова Гирасси Spaziomilan.it со ссылкой на Canal+.

СМИ уже сватают Гирасси в «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Милан».

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 40 миллионов евро. Его контакт со «швабами» действует еще два года.

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Серу Гирасси Штутгарт трансферы Бундеслиги трансферы Бавария Боруссия Дортмунд Милан трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: Spaziomilan.it
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Комментарии 1
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SuperMario
По моему это чистый флирт с саудитами,дайте денежку и я ваш..И в принципе может он прав,хочет сразу монетизировать свой сезон,далеко не факт,что такой еще будет..
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