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Германия
24 мая 2024, 21:57 |
573
0

Боруссия Дортмунд нацелилась на одно из открытий сезона в Бундеслиге

Серу Гирасси может покинуть «Штутгарт»

24 мая 2024, 21:57 |
573
0
Боруссия Дортмунд нацелилась на одно из открытий сезона в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Финалист Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд ведет активные переговоры по поводу трансфера форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В контракте Гирасси прописана клаусула в размере 17,45 миллиона евро. Ее готовы активизировать сразу несколько клубов, включая «Милан», поэтому главная задача «Боруссии» Дортмунд – убедить 28-летнего гвинейца выбрать именно их клуб.

В нынешнем сезоне Гирасси отличился 28 голами в 28 матчах Бундеслиги и в бомбардирской гонке уступил только Гарри Кейну из «Баварии».

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Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт трансферы трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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