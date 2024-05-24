Боруссия Дортмунд нацелилась на одно из открытий сезона в Бундеслиге
Серу Гирасси может покинуть «Штутгарт»
Финалист Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд ведет активные переговоры по поводу трансфера форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В контракте Гирасси прописана клаусула в размере 17,45 миллиона евро. Ее готовы активизировать сразу несколько клубов, включая «Милан», поэтому главная задача «Боруссии» Дортмунд – убедить 28-летнего гвинейца выбрать именно их клуб.
В нынешнем сезоне Гирасси отличился 28 голами в 28 матчах Бундеслиги и в бомбардирской гонке уступил только Гарри Кейну из «Баварии».
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