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Германия
28 мая 2024, 20:54 | Обновлено 28 мая 2024, 22:09
2126
3

В Баварии публично заявили, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне

Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что «ротен» возглавит Венсан Компани

28 мая 2024, 20:54 | Обновлено 28 мая 2024, 22:09
2126
3
В Баварии публично заявили, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне.

«Мы решили выбрать Венсана Компани новым главным тренером. Мы сейчас договариваемся о последних деталях и скоро объявим об этом официально. Нам помог в выборе Компани и наш экс-тренер Жузеп Гвардиола, он очень положительно о нем отзывался», – сказал Румменигге.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с «Бернли» о переходе тренера Венсана Компани. За расторжение контракта мюнхенский клуб заплатит 12 миллионов евро.

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Карл-Хайнц Румменигге Венсан Компани Жузеп Гвардиола Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Комментарии 3
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sasha_d99
Мне одному кажется что Баварию развели?
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0
vazazh
Да-с. Кризіс жанру. Не має бажаючих? 
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0
Lesovij7
Компани хороший игрок, но как тренер он провалился в Андерлехте и с Бернли предпоследнее место в АПЛ. Сомнительный трансфер.
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0
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