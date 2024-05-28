В Баварии публично заявили, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне
Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что «ротен» возглавит Венсан Компани
Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне.
«Мы решили выбрать Венсана Компани новым главным тренером. Мы сейчас договариваемся о последних деталях и скоро объявим об этом официально. Нам помог в выборе Компани и наш экс-тренер Жузеп Гвардиола, он очень положительно о нем отзывался», – сказал Румменигге.
Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с «Бернли» о переходе тренера Венсана Компани. За расторжение контракта мюнхенский клуб заплатит 12 миллионов евро.
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