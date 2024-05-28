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Лига конференций
28 мая 2024, 20:42 |
585
1

Стало известно, где Полесье будет проводить матчи Лиги конференций 2024/25

Житомирский клуб будет играть в Плоцке (Польша)

28 мая 2024, 20:42 |
585
1
Стало известно, где Полесье будет проводить матчи Лиги конференций 2024/25
ФК Полесье

Житомирская команда «Полесье» будет играть еврокубковые матчи сезона 2024/25 в Плоцке (Польша).

Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Загурский:

«Cборы проведем на собственной базе. Не планируем выезжать за границу, а дождемся жеребьевки соперников 19 июня в Лиге конференций. После того как состоится жеребьевка, поймем, где мы стартуем номинально в домашнем матче».

«Полесье» заняло итоговое пятое место в таблице чемпионата Украины и сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25. «Волки» впервые в своей истории выступят на евроарене.

26 мая новым главным тренером «Полесья» был назначен Имад Ашур.

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Владимир Загурский Полесье Житомир Лига конференций стадионы
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Асгейр Петреску
Житомир и Польша - исторические побратимы. Так  что можно играть в любом городе.
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