Стало известно, где Полесье будет проводить матчи Лиги конференций 2024/25

Житомирская команда «Полесье» будет играть еврокубковые матчи сезона 2024/25 в Плоцке (Польша).

Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Загурский:

«Cборы проведем на собственной базе. Не планируем выезжать за границу, а дождемся жеребьевки соперников 19 июня в Лиге конференций. После того как состоится жеребьевка, поймем, где мы стартуем номинально в домашнем матче».

«Полесье» заняло итоговое пятое место в таблице чемпионата Украины и сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25. «Волки» впервые в своей истории выступят на евроарене.

26 мая новым главным тренером «Полесья» был назначен Имад Ашур.