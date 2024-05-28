Легенда Жироны расхвалил Довбика после мощного сезона

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Ранее Артем поблагодарил легенду клуба Кристиана Стуани в социальных сетях, а уругвайский нападающий ответил украинцу.

«Ты заслуживаешь всего наилучшего, ведь засиял, как большая звезда! Мне посчастливилось тебя сопровождать на этом незабываемом пути. Я всегда буду рядом с тобой, друг Пичичи», – написал Стуани.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола.