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  4. Легенда Жироны расхвалил Довбика после мощного сезона
Испания
28 мая 2024, 20:16 |
1252
1

Легенда Жироны расхвалил Довбика после мощного сезона

Кристиан Стуани высказался об украинском голеадоре

28 мая 2024, 20:16 |
1252
1
Легенда Жироны расхвалил Довбика после мощного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Кристиан Стуани

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Ранее Артем поблагодарил легенду клуба Кристиана Стуани в социальных сетях, а уругвайский нападающий ответил украинцу.

«Ты заслуживаешь всего наилучшего, ведь засиял, как большая звезда! Мне посчастливилось тебя сопровождать на этом незабываемом пути. Я всегда буду рядом с тобой, друг Пичичи», – написал Стуани.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Кристиан Стуани
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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