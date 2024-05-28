Испания28 мая 2024, 00:16 | Обновлено 28 мая 2024, 00:28
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Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Артем поблагодарил легенду клуба Кристиана Стуани
28 мая 2024, 00:16 | Обновлено 28 мая 2024, 00:28
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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.
Артем в социальных сетях обратился к легенде «Жироны» Кристиану Стуани.
«Ты показал мне, каким должен быть настоящий лидер и капитан. Ты всегда поддерживал меня. Ты был первым человеком, назвавшим меня «Пичичи». Легендарный игрок и топ-человек 🙌», – обратился к Стуани Артем.
Ранее Довбик переписал историю и установил рекорд «Жироны».
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