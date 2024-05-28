Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Артем в социальных сетях обратился к легенде «Жироны» Кристиану Стуани.

«Ты показал мне, каким должен быть настоящий лидер и капитан. Ты всегда поддерживал меня. Ты был первым человеком, назвавшим меня «Пичичи». Легендарный игрок и топ-человек 🙌», – обратился к Стуани Артем.

Ранее Довбик переписал историю и установил рекорд «Жироны».