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  4. Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Испания
28 мая 2024, 00:16 | Обновлено 28 мая 2024, 00:28
1114
0

Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне

Артем поблагодарил легенду клуба Кристиана Стуани

28 мая 2024, 00:16 | Обновлено 28 мая 2024, 00:28
1114
0
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Артем в социальных сетях обратился к легенде «Жироны» Кристиану Стуани.

«Ты показал мне, каким должен быть настоящий лидер и капитан. Ты всегда поддерживал меня. Ты был первым человеком, назвавшим меня «Пичичи». Легендарный игрок и топ-человек 🙌», – обратился к Стуани Артем.

Ранее Довбик переписал историю и установил рекорд «Жироны».

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Кристиан Стуани Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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