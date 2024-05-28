Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа накануне финала Лиги чемпионов против «Боруссии» высказался о конкуренции с Андреем Луниным.

«Я нахожусь сейчас в лучшей форме. Думаю сыгранные мной матчи в Ла Лиге доказали, что я готов к финалу на 200%. Будет ли несправедливо то, что я могу выйти в финале вместо Лунина? Я не знаю. Знаю лишь то, что Андрей провел фантастический сезон, мы вышли в финал благодаря ему. Анчелотти нужно выбрать», – сказал Куртуа.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.