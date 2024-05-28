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  4. Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ
Лига чемпионов
28 мая 2024, 20:01 |
1837
2

Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ

Тибо рассказал, что находится в прекрасной форме

28 мая 2024, 20:01 |
1837
2
Куртуа отреагировал на конкуренцию с Луниным за место в старте в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа накануне финала Лиги чемпионов против «Боруссии» высказался о конкуренции с Андреем Луниным.

«Я нахожусь сейчас в лучшей форме. Думаю сыгранные мной матчи в Ла Лиге доказали, что я готов к финалу на 200%. Будет ли несправедливо то, что я могу выйти в финале вместо Лунина? Я не знаю. Знаю лишь то, что Андрей провел фантастический сезон, мы вышли в финал благодаря ему. Анчелотти нужно выбрать», – сказал Куртуа.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Дмитро Олійник Источник: OK Diario
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Комментарии 2
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OKs100
Тем временем Куртуа не берут в сборную Бельгии на Евро, потому что он не в форме и проигрывает другим бельгийским голкиперам, например, один из них из команды Лутон Таун.
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+3
Ron Noiill
Мерзота бл. Ні в одній команді світу такої б куйні не зробили, бо це просто пздець. 
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+2
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