Тренер Фиорентины: «Постараемся реабилитироваться за прошлый год»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против «Олимпиакоса» (29 мая, 22:00):

«Мы все рады снова быть в финале. У нас есть шанс выиграть действительно важный трофей для Флоренции, клуба, для себя самих. Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет, в особенности при подготовке. Я вижу, что игроки спокойны, и не сомневаюсь, что завтра они отдадут все силы.

В финалах глаза должны гореть. Мы полностью отдадимся игре. Прошлый сезон завершился для нас на печальной ноте, и сейчас мы постараемся реабилитироваться».

Напомним, в прошлом сезоне «Фиорентина» в финале Лиги конференций проиграла «Вест Хэму».