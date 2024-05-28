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Лига конференций
28 мая 2024, 18:59 |
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0

Тренер Фиорентины: «Постараемся реабилитироваться за прошлый год»

Винченцо Итальяно – о финале Лиги конференций против «Олимпиакоса»

28 мая 2024, 18:59 |
90
0
Тренер Фиорентины: «Постараемся реабилитироваться за прошлый год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против «Олимпиакоса» (29 мая, 22:00):

«Мы все рады снова быть в финале. У нас есть шанс выиграть действительно важный трофей для Флоренции, клуба, для себя самих. Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет, в особенности при подготовке. Я вижу, что игроки спокойны, и не сомневаюсь, что завтра они отдадут все силы.

В финалах глаза должны гореть. Мы полностью отдадимся игре. Прошлый сезон завершился для нас на печальной ноте, и сейчас мы постараемся реабилитироваться».

Напомним, в прошлом сезоне «Фиорентина» в финале Лиги конференций проиграла «Вест Хэму».

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Винченцо Итальяно Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций
Олег Дидух Источник: УЕФА
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