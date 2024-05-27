​29 мая в 22:00 в финальном матче Лиги конференций 2023/24 играют «Олимпиакос» Пирей и «Фиорентина» из Флоренции.

Команды встречаются в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

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Греческий Олимпиакос впервые вышел в финал еврокубкового турнира. Команда из Пирея, которую возглавляет Хосе Луис Мендилибар, в плей-офф обыграла венгерский Ференцварош (1:0, 1:0), израильский Маккаби Тель-Авив (1:4, 6:1 д.в.), турецкий Фенербахче (3:2, 0:1, пен. 3:2), английскую Астон Виллу (4:2, 2:0).

Итальянская Фиорентина сезоном ранее играла в финале Лиги конференций 2022/23, однако уступила английскому Вест Хэму (1:2). Фиалки под руководством Винченцо Итальяно в плей-офф ЛК прошли израильский Маккаби Хайфа (4:3, 1:1), чешскую Викторию Пльзень (0:0, 2:0 д.в.) и бельгийский Брюгге (3:2, 1:1).

Олимпиакос – Фиорентина. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

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