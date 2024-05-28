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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с талантливым защитником
Испания
28 мая 2024, 18:03 |
480
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с талантливым защитником

Эктор Форт останется в клубе до 2026 года

28 мая 2024, 18:03 |
480
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с талантливым защитником
ФК Барселона. Эктор Форт

Испанская «Барселона» официально сообщила о продлении контракта с фланговым защитником команды Эктором Фортом. Новое соглашение с 17-летним испанским футболистом рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Форт является воспитанником академии «Барселоны», нынешний сезон стал для него дебютным в первой команде каталонцев. Суммарно он провел за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах и отличился в них двумя голевыми передачами.

Вчера сообщалось о том, что переговоры «Барселоны» с Йозуа Киммихом провалились.

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Олег Дидух Источник: ФК Барселона
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