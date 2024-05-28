ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с талантливым защитником
Эктор Форт останется в клубе до 2026 года
Испанская «Барселона» официально сообщила о продлении контракта с фланговым защитником команды Эктором Фортом. Новое соглашение с 17-летним испанским футболистом рассчитано на два года – до лета 2026 года.
Форт является воспитанником академии «Барселоны», нынешний сезон стал для него дебютным в первой команде каталонцев. Суммарно он провел за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах и отличился в них двумя голевыми передачами.
Вчера сообщалось о том, что переговоры «Барселоны» с Йозуа Киммихом провалились.
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