ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с талантливым защитником

Испанская «Барселона» официально сообщила о продлении контракта с фланговым защитником команды Эктором Фортом. Новое соглашение с 17-летним испанским футболистом рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Форт является воспитанником академии «Барселоны», нынешний сезон стал для него дебютным в первой команде каталонцев. Суммарно он провел за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах и отличился в них двумя голевыми передачами.

Вчера сообщалось о том, что переговоры «Барселоны» с Йозуа Киммихом провалились.