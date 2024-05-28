В Испании рассказали, за сколько Жирона летом готова отпустить Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Издание AS информирует, что «матрасники» уже делали предложение «Жироне» по трансферу в размере 25 миллионов евро и получили отказ. Отмечается, что «Жирона» открыта к переговорам о продаже игрока. Несмотря на клаусулу украинца, которая составляет по разным оценкам 40-45 млн, каталонцы готовы продать Довбика за 35 млн, или даже за 30 млн, но в этом случае в предложение должны входить дополнительные бонусы или и другие футболисты.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.