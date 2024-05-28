Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля
Спортдир каталонцев Деку мечтает видеть в команде Луиса Диаса
«Барселона» во время ближайшего трансферного окна собирается подписать нового вингера экстра-класса. По информации испанского издания As, спортивный директор «Барселоны» Деку мечтает видеть в команде Луиса Диаса из «Ливерпуля».
В своем списке приоритетов Деку ставит 27-летнего колумбийца выше других потенциальных кандидатов – Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао и Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».
Контракт Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро. В марте сообщалось об интересе к вингеру со стороны «ПСЖ».
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