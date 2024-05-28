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Испания
28 мая 2024, 16:59 |
993
0

Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля

Спортдир каталонцев Деку мечтает видеть в команде Луиса Диаса

28 мая 2024, 16:59 |
993
0
Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

«Барселона» во время ближайшего трансферного окна собирается подписать нового вингера экстра-класса. По информации испанского издания As, спортивный директор «Барселоны» Деку мечтает видеть в команде Луиса Диаса из «Ливерпуля».

В своем списке приоритетов Деку ставит 27-летнего колумбийца выше других потенциальных кандидатов – Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао и Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».

Контракт Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро. В марте сообщалось об интересе к вингеру со стороны «ПСЖ».

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Барселона Деку Луис Диас Нико Уильямс Дани Ольмо Ливерпуль трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: AS
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