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  4. ПСЖ хочет заполучить вингера Ливерпуля. За него просят 120-140 млн
Англия
13 марта 2024, 16:25 |
1546
0

ПСЖ хочет заполучить вингера Ливерпуля. За него просят 120-140 млн

Также в услугах Луиса Диаса заинтересована «Барселона»

13 марта 2024, 16:25 |
1546
0
ПСЖ хочет заполучить вингера Ливерпуля. За него просят 120-140 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Фланговый полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас попал в сферу интересов очередного топ-клуба. Заполучить футболиста хочет французский ПСЖ, – информирует GFFN.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего колумбийца также заинтересована «Барселона». Писали, что «Ливерпуль» оценивает Диаса в 120-140 млн евро, но каталонцы, в отличие от парижан, столько платить не готовы.

Отметим, что ПСЖ заинтересовался Диасом на фоне разговоров о вероятном уходе нападающего Килиана Мбаппе. В текущем сезоне вингер «Ливерпуля» забил 11 голов в 38 матчах за мерсисайдцев и отдал 5 результативных передач.

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Источник Get French Football News
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