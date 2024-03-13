ПСЖ хочет заполучить вингера Ливерпуля. За него просят 120-140 млн

Фланговый полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас попал в сферу интересов очередного топ-клуба. Заполучить футболиста хочет французский ПСЖ, – информирует GFFN.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего колумбийца также заинтересована «Барселона». Писали, что «Ливерпуль» оценивает Диаса в 120-140 млн евро, но каталонцы, в отличие от парижан, столько платить не готовы.

Отметим, что ПСЖ заинтересовался Диасом на фоне разговоров о вероятном уходе нападающего Килиана Мбаппе. В текущем сезоне вингер «Ливерпуля» забил 11 голов в 38 матчах за мерсисайдцев и отдал 5 результативных передач.