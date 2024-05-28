Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала завершение карьеры.

Во вторник француженка проиграла китаянке Чжэн Циньвень в первом круге Ролан Гаррос, это был ее последний одиночный матч.

«Прежде всего, спасибо, что остались здесь. Я очень тронута. Я уже была в слезах после матча Рафы Надаля. Сейчас я плачу еще больше, у меня много эмоций. Я неделями готовилась к этому моменту, но когда приходится прощаться, ты никогда не готов по-настоящему.

Это страница моей книги, на которой исполняется 20 лет профессионального тенниса. Но на самом деле 30 лет, потому что я начала играть, когда мне было 4 года. Теперь я оставляю все это позади. Мне удивительно повезло, что я смогла пройти через все это.

Я только что просмотрела все эти видео. Я просто погрузилась в эмоции. Потому что я видела, что я там сделала, и я действительно горжусь тем, чего я достигла. Конечно, сегодня мне хотелось бы победить и выступить лучше. Но ничего нельзя изменить. Я отдала теннису все силы. Мне просто очень повезло, что у меня была такая жизнь. Это потребовало много усилий, жертв и проверки себя. Было много взлетов и падений. Но какое это было приключение», – сказала Корне.

Отметим, что Ализе сыграет еще в парном женском разряде и в миксте.