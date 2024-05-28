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  4. Рух не выплатил обещанную задолженность молодежке клуба
Украина. Вторая лига
28 мая 2024, 16:25 |
1055
3

Рух не выплатил обещанную задолженность молодежке клуба

Футболисты ушли в отпуск без зарплат

28 мая 2024, 16:25 |
1055
3
Рух не выплатил обещанную задолженность молодежке клуба
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, задолженности «Руха» по зарплате перед игроками второй клубной команды и молодежного состава не были ликвидированы до завершения сезона, как руководство ФК обещало.

По информации нашего источника, задолженность по зарплате составляет уже более четырех месяцев.

Сейчас второлиговый «Рух-2» и резервисты ушли в отпуск, но когда им начнут выплачивать зарплату – неизвестно.

Ранее в «Рухе» объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины.

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инсайд Рух Львов зарплаты Рух-2 Львов Вторая лига Украины
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Dfs2262ar
А я, дивлюсь, козловський - ще те лайно!!!
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+5
mini.f
Я так предполагаю, что все зарплатные деньги игроков этих команд ушли на арбитров в последних турах чемпионата, но не помогло...
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+3
Falko
А ось і причина виселення кротів із готелю: не проплатили. Малявкам )
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0
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