Рух не выплатил обещанную задолженность молодежке клуба

Как стало известно Sport.ua, задолженности «Руха» по зарплате перед игроками второй клубной команды и молодежного состава не были ликвидированы до завершения сезона, как руководство ФК обещало.

По информации нашего источника, задолженность по зарплате составляет уже более четырех месяцев.

Сейчас второлиговый «Рух-2» и резервисты ушли в отпуск, но когда им начнут выплачивать зарплату – неизвестно.

Ранее в «Рухе» объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины.