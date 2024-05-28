Украина. Вторая лига28 мая 2024, 16:25 |
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Рух не выплатил обещанную задолженность молодежке клуба
Футболисты ушли в отпуск без зарплат
28 мая 2024, 16:25 |
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Как стало известно Sport.ua, задолженности «Руха» по зарплате перед игроками второй клубной команды и молодежного состава не были ликвидированы до завершения сезона, как руководство ФК обещало.
По информации нашего источника, задолженность по зарплате составляет уже более четырех месяцев.
Сейчас второлиговый «Рух-2» и резервисты ушли в отпуск, но когда им начнут выплачивать зарплату – неизвестно.
Ранее в «Рухе» объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины.
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Комментарии 3
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А я, дивлюсь, козловський - ще те лайно!!!
Я так предполагаю, что все зарплатные деньги игроков этих команд ушли на арбитров в последних турах чемпионата, но не помогло...
А ось і причина виселення кротів із готелю: не проплатили. Малявкам )
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