В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
Главный тренер команды Виталий Пономарев дал свой комментарий
Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев объяснил, почему 5 футболистов команды не поедут в расположение олимпийской сборной Украины:
«Я говорил с представителем штаба Руслана Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из наших молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Приведу пример: если рядом с Валентином Рубчинским в «Днепре-1» всегда играют такие опытные зубры, как Пихаленок, Сваток и Гуцуляк, то у нас возле Слюбика и Квасницы – такие же юные ребята, как они сами. И вот они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны отправиться на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к новому чемпионату... Когда им отдыхать, а главное – лечиться?
Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из которых могут перерасти в хронические (например, у Квасницы) и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсара, но и он получил повреждение в матче последнего тура с «Динамо». Поэтому было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора – он и играл меньше товарищей, и относительно здоров.
Тем не менее, подчеркну, что мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока на Олимпиаду. Думаю, тренеры хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может. Главное, чтобы все были свежими и здоровыми».
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Ці люди не поважають країну у якій живуть і заробляють гроші!
Для них збірна це зайвий і непотрібний клопіт!
Таких потрібно вичавлювати із нашого спорту і країни!
Війна їх нічого не навчила!
Тварі!
Ще є надія на самих хлопців, які заявлять, що президент і тренер не подумали, сказали дурницю, а вони самі дуже хочуть і обовʼязково поїдуть у збірну… представляти честь країни, яка воює, на Олімпійських іграх!
Бо вони мають можливість грати у футбол, заробляти гроші… а не сидять в окопах!
Тому зобовʼязані грати, незважаючи ні на що…
Тільки, якщо травма залізобетон….
навіть відмазки .обнуті:
після чемпу їдуть на турнір, а 24 червня вже підготовка до наступного чемпу (???).
тобто виклик з 30 червня в олімпійську збірну до дупи - головне отой турнір.
остання гра в чемпі була 25 травня. Для збірників місяць відпочинку...
А ты сейчас рассказываешь о людях где зп. Млн гривень почти как им тяжело.
Слушай ну не хотите вы отпускать ну скажи ты прямо.