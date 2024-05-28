В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев объяснил, почему 5 футболистов команды не поедут в расположение олимпийской сборной Украины:

«Я говорил с представителем штаба Руслана Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из наших молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Приведу пример: если рядом с Валентином Рубчинским в «Днепре-1» всегда играют такие опытные зубры, как Пихаленок, Сваток и Гуцуляк, то у нас возле Слюбика и Квасницы – такие же юные ребята, как они сами. И вот они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны отправиться на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к новому чемпионату... Когда им отдыхать, а главное – лечиться?

Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из которых могут перерасти в хронические (например, у Квасницы) и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсара, но и он получил повреждение в матче последнего тура с «Динамо». Поэтому было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора – он и играл меньше товарищей, и относительно здоров.

Тем не менее, подчеркну, что мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока на Олимпиаду. Думаю, тренеры хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может. Главное, чтобы все были свежими и здоровыми».