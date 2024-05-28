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  4. В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 10:09 |
2559
9

В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины

Главный тренер команды Виталий Пономарев дал свой комментарий

28 мая 2024, 10:09 |
2559
9
В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев объяснил, почему 5 футболистов команды не поедут в расположение олимпийской сборной Украины:

«Я говорил с представителем штаба Руслана Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из наших молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Приведу пример: если рядом с Валентином Рубчинским в «Днепре-1» всегда играют такие опытные зубры, как Пихаленок, Сваток и Гуцуляк, то у нас возле Слюбика и Квасницы – такие же юные ребята, как они сами. И вот они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны отправиться на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к новому чемпионату... Когда им отдыхать, а главное – лечиться?

Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из которых могут перерасти в хронические (например, у Квасницы) и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсара, но и он получил повреждение в матче последнего тура с «Динамо». Поэтому было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора – он и играл меньше товарищей, и относительно здоров.

Тем не менее, подчеркну, что мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока на Олимпиаду. Думаю, тренеры хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может. Главное, чтобы все были свежими и здоровыми».

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 10
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Gargantua
короче говоря пописяли в глаза
ну что же, Шевченко должен показать кто тут власть
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+4
Gorunuch 123 Gorunuch123
Рух , як обіжені , думали шо їм путівку в еврокубкі дадуть на халяву , ну дибіли підняли би цінник на своїх гравців , а так і хлопців жалко , а рух хочю бачіти в першій лізі за таке
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+3
Petro_ua
Слова справжнього довбо*оба!
Ці люди не поважають країну у якій живуть і заробляють гроші!
Для них збірна це зайвий і непотрібний клопіт!
Таких потрібно вичавлювати із нашого спорту і країни!
Війна їх нічого не навчила!
Тварі!
Ще є надія на самих хлопців, які заявлять, що президент і тренер не подумали, сказали дурницю, а вони самі дуже хочуть і обовʼязково поїдуть у збірну… представляти честь країни, яка воює, на Олімпійських іграх!
Бо вони мають можливість грати у футбол, заробляти гроші… а не сидять в окопах!
Тому зобовʼязані грати, незважаючи ні на що…
Тільки, якщо травма залізобетон….
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+3
Keen Vision
Там на ЛБЗ теж із лікуванням не дуже, мʼяко кажучи. Але інтересами країни не нехтують. Ну кожному своє, звісно. Наприкінці чемпіонату вболівав, щоб Рух потрапив у єврокубки, але наразі радію, що цього не сталося. Хай краще відпочивають бідосі, бо ще перевтомляться від таких навантажень.
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+2
Keen Vision
Дивна позиція. Олімпіада - це вітрина. Тим більше у єврокубках Рух не гратиме. А якщо гравцям дійсно так треба відпочити, то на інші фінальні турніри збірних влітку їх теж доцільно не викликати.
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+2
Burevestnik
йпрст...
навіть відмазки .обнуті:
після чемпу їдуть на турнір, а 24 червня вже підготовка до наступного чемпу (???).
тобто виклик з 30 червня в олімпійську збірну до дупи - головне отой турнір. 
остання гра в чемпі була 25 травня. Для збірників місяць відпочинку... 
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+2
fifa2020
СБУ треба ще раз на табачну фабрику цього чмоні завітати!
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+2
Умник
Дядя ракеты шахеды кабы херячут по мирному населению люди гибнут, вот это психологический груз.
А ты сейчас рассказываешь о людях где зп. Млн гривень почти как им тяжело.
Слушай ну не хотите вы отпускать ну скажи ты прямо.
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+1
Алекс 122
Вони просто псіхують що швхтар віддавв гру в житомирі і полетіли повз єврокубків і зло зганяють.Але ж ахмєтову ссить сказати 
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0
Vovan78
З такої логіки, так науя головній збірній їхати на євро? Тут теж гравці втомилися і перепочинку зовсім не має. Після закінчення чемпіонатів відразу розпочинається збір. Тому з таких команд знімати науй броні, на ВЛК і вперед. Це стосується не тільки Руха, а і всіх, хто не відпускає гравців в збірні вміх рівнів.
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0
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