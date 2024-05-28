Опытный защитник покинул Минай

Как стало известно Sport.ua, после того, как «Минай» потерял «прописку» в УПЛ сразу, как бывает в таких случаях, начались чистки состава.

Первым с кем был расторгнут контракт по согласию сторон, был 34-летний Дмитрий Немчанинов.

Опытный защитник прокомментировал ситуацию со своим уходом:

«Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают. Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается. Сейчас уже начал поиск новой команды».

В отчетном сезоне Дмитрий Немчанинов провел за «Минай» 23 поединка.

Ранее сообщалось, что чемпион Грузии интересуется вратарем «Миная».