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  4. Опытный защитник покинул Минай
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 15:58 |
345
0

Опытный защитник покинул Минай

Футболист уже приступил к поиску новой команды

28 мая 2024, 15:58 |
345
0
Опытный защитник покинул Минай
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Как стало известно Sport.ua, после того, как «Минай» потерял «прописку» в УПЛ сразу, как бывает в таких случаях, начались чистки состава.

Первым с кем был расторгнут контракт по согласию сторон, был 34-летний Дмитрий Немчанинов.

Опытный защитник прокомментировал ситуацию со своим уходом:

«Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают. Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается. Сейчас уже начал поиск новой команды».

В отчетном сезоне Дмитрий Немчанинов провел за «Минай» 23 поединка.

Ранее сообщалось, что чемпион Грузии интересуется вратарем «Миная».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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