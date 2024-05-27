Чемпион Грузии интересуется вратарем Миная
Александр Кемкин, скорее всего, сменит клуб летом
Действующий чемпион Грузии «Динамо» Батуми проявляет предметный интерес к вратарю «Миная» Александру Кемкину.
Наставник «Динамо» Андрей Демченко лично заинтересован в трансфере Кемкина. Он знает вратаря еще по системе запорожского «Металлурга».
Украинскому наставнику импонирует умение Александра играть ногами. Именно под такой профиль вратаря команда строит собственную игру.
В прошлом сезоне «Динамо» Батуми стало чемпионом Грузии. В этом сезоне они будут играть в квалификации Лиги чемпионов.
Кемкин стал основным вратарем «Миная» во второй части сезона. На его счету 14 матчей и 23 пропущенных гола. По итогам сезона закарпатцы вылетели из УПЛ. Контракт игрока с «Минаем» действующий еще один сезон.
Ранее сообщалось о том, что на Кемкина претендует «Александрия».
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