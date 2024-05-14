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  4. Сенсационный вратарь Миная может сменить клуб. Известен главный претендент
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 13:04 |
1190
2

Сенсационный вратарь Миная может сменить клуб. Известен главный претендент

Александр Кемкин серьезно заинтересовал «Александрию»

14 мая 2024, 13:04 |
1190
2
Сенсационный вратарь Миная может сменить клуб. Известен главный претендент
ФК Минай. Александр Кемкин

Молодой вратарь «Миная» Александр Кемкин заинтересовал несколько клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, главным претендентом на подписание 21-летнего футболиста является «Александрия».

Отмечается, что игрок идеально подходит под стиль главного тренера «горожан» Руслана Ротаня.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Александр Кемкин провел 12 матчей, пропустив 18 мячей. В 2 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 50 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Zorya Londonsk
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Henriklarsson11
І в чому його сенсаційність?
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