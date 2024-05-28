Искусство или афера? Как 40-летний Данте обманул всех, даже Фабрицио Романо

22 мая в сети появился небольшой видеоролик, который многие уже успели прозвать одной из крупнейших футбольных афер последних лет. Хорошо, если уж не афер, так образцов троллинга точно.

Речь о видео, которое появилось на официальных каналах французского футбольного клуба «Ницца» в соцсетях. На нем известный центральный защитник Данте в течение 1 минуты и 22 секунд, казалось бы, собирается попрощаться с поклонниками «орлят», и объявить о завершении карьеры. Все выглядит именно таким образом, потому что от 40-летнего бека, собственно, ожидали как раз чего-то подобного, но… Как оказалось, Данте не просто весьма и весьма неплох в футболе, но он еще и чертовски хорош в актерском мастерстве.

Своим видеороликом Данте сумел ввести в заблуждение даже такого маститого и авторитетного футбольного журналиста, как Фабрицио Романо. Тот на своей странице в соцсети успел отличиться постом, в котором сообщил, что Данте покидает «Ниццу» в конце текущего сезона. Забавно то, что к своему посту известный итальянский инсайдер добавил оригинальное видео от «Ниццы», просмотреть до конца которое сам Романо, видимо, поленился… А зря!

Данте на самом деле удалось разыграть великолепную комедию. Уже с первых секунд видео зритель видит на против себя человека, который вот-вот расплачется. Или того, кто только-только прекратил рыдать и, собрав волю в кулак, пытается в течение короткого времени сказать все самое главное, прежде чем опять поддаться воле эмоций.

Когда Данте только садится в кресло, то издает протяжный звук «уууффф», заставляющий поверить, что мы на самом деле видим перед собой очень опечаленного и расстроенного человека, собирающегося сказать нечто исключительно важное – то, что ему тяжело дастся. Далее 40-летний бразилец по классике начинает перечислять все, с чем у него ассоциируется его период в «Ницце». Он благодарит клуб и партнеров, отмечая, что они всегда были вместе – и в минуты славы, и в периоды неудач. Он говорит спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали его и приняли как за своего с самого начала пребывания в команде. А еще он рассказывает о важных голах, травмах – в общем, о наиболее волнующих моментах в стане «орлят», как бы подбивая итоги всего своего периода пребывания в «Ницце».

Весь этот сентиментальный рассказ Данте сопровождается великолепно подобранной фортепианной фонограммой, которая придает истории бразильца особый шарм, делая ее по-своему душещипательной и не оставляющей шансов остаться равнодушным. Словом, это типичное прощальное видео со всеми его традиционными «фичами» и «примочками».

В какой-то момент Данте даже начинает говорить о прощании: «Мне пора прощаться, я люблю вас навсегда». По законам драматургии, именно в этот момент зрителю должно захотеться попросить героя видео передумать, остаться еще хотя бы на чуть-чуть, чтобы чудо продолжилось.

И именно это происходит дальше! Данте, мгновенно меняя прискорбное выражение лица на улыбку, выдает следующее: «Увидимся в следующем сезоне, все вместе, на «Альянц Ривьере», чтобы провести отличный сезон снова». После этого на экране появляется главная информация, ради которой и снимался этот ролик: «Dante 2025», означающая одно – футболист продлил контракт с «орлятами» до 30 июня следующего года, и останется в «Ницце» как минимум до своего 41-летия.

🔴 Dans une vidéo semblable à des adieux, Dante annonce qu’il 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘 d’une saison son contrat avec l’OGC Nice ! ❤️🖤



Même @FabrizioRomano est tombé dans le piège 😂 pic.twitter.com/zM0wsDpnAT — Vibes Foot (@VibesFoot) May 22, 2024

Но чтобы узнать о том, какое решение все-таки принял Данте, требовалось внимательно досмотреть видео до конца. Те, кто работал над созданием этого шедевра околофутбольного искусства, прекрасно осознавали, что в эпоху извечного недостатка времени, когда даже ролик на 80 секунд, снятый в весьма монотонном стиле, не сумеют досмотреть до самого конца и 70% аудитории, можно попробовать «подловить» на такого рода троллинге очень многих.

Самой «жирной рыбкой» в улове Данте и тех, кто помогал ему создавать этот видеоролик, стал, безусловно, Фабрицио Романо. 31-летний журналист поспешил сделать выводы из первых секунд и стилистики подачи этого видео, после чего, желая привычно опередить коллег-журналистов и конкурентов-инсайдеров, выдал пост, содержание которого оказалось огромной ошибкой.

Что ж, трюк Данте сработал блестяще, в чем он, видимо, был уверен еще в момент работы над записью этого ролика. Широкая и искренняя улыбка бразильца в концовке дает понять, что ему удалось обмануть всех (ну, или почти всех!), даже включая опытных журналистов, профессионально работающих на футбольном рынке Европы 24/7.

Браво, Данте! Это было не только красиво, но и абсолютно гениально!

Краткая справка.

Бразильский центральный защитник Данте выступает в Европе с января 2004 года. Изначально он перебрался в «Лилль», однако получал там слишком мало игровой практики, по причине чего через два года был сперва отпущен в аренду, а затем и продан за 100 тысяч евро в «Шарлеруа». В Бельгии Данте задержался на три года, хотя конкретно за «зебр» отыграл лишь сезон, а затем за 600 тысяч евро был продан в «Стандард». В январе 2009-го Данте уже за 2,5 миллиона переехал в «Боруссию» Менхенгладбах, а через три с половиной года за 4,7 миллиона евро ушел в «Баварию». В Мюнхене бразилец отыграл три сезона, после чего ушел в «Вольфсбург» (за 4,5 миллиона евро), а с августа 2016-го играет в «Ницце», которой его трансфер обошелся в 2,5 миллиона евро.

За «Ниццу» Данте провел уже 282 матча (8 голов, 11 ассистов), в том числе сыграл 32 (из 34) поединка в рамках сезона-2023/24 в Лиге 1. В свои 40 лет он является не только ключевым футболистом команды из топ-5 чемпионата Франции, но и ее капитаном.

За свою карьеру Данте четырежды становился чемпионом Германии (все – с «Баварией»), выигрывал три Кубка Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (все также с «Баварией»), а еще становился двукратным чемпионом Бельгии (в составе «Стандарда») и побеждал в Кубке конфедераций в 2013 году со сборной Бразилии. К слову, за «селесао» Данте сыграл 13 поединков и забил 2 мяча. Его последний матч в футболке национальной команды – легендарный полуфинал ЧМ-2014, в котором бразильцы были унижены будущими триумфаторами соревнований немцами – 1:7. Интересно, что это был единственный матч в рамках того мундиаля, в котором Данте предоставили шанс сыграть…