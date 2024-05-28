9 человек отсеяли. Сербия объявил окончательную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович определился с окончательной заявкой из 26 человек на Евро-2024. Он отсеял 9 человек по сравнению с предварительной заявкой в 35 игроков, которая была опубликована 20 мая.

Окончательная заявка сборной Сербии на Евро-2024:

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»)

Защитники: Страхиня Павлович («Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («спартак», москва), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ)

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК)

Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хилаль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»)

На групповом этапе Евро-2024 Сербия сыграет с Англией, Данией и Словенией.