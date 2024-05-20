С Влаховичем и игроками из россии. Расширенная заявка Сербии на Евро-2024

Сборная Сербии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024. Наставник команды Драган Стойкович вызвал 35 игроков, из которых 9 придется отсеять.

Расширенная заявка сборной Сербии:

Вратари: Ваня Милинкович-Савич (Торино), Предраг Райкович (Мальорка), Джордже Петрович (Челси), Александар Йованович (Партизан);

Защитники: Страхиня Павлович (РБ Зальцбург), Никола Миленкович (Фиорентина), Милош Велькович (Вердер), Срджан Бабич (спартак), Урош Спаич (Црвена Звезда), Страхиня Еракович (Зенит), Неманья Стоич (ТСЦ Бачка Топола), Ян-Карло Симич (Милан), Филип Младенович (Панатинаикос);

Полузащитники: Саша Лукич (Фулхэм), Неманья Гудель (Севилья), Неманья Максимович (Хетафе), Иван Илич (Торино), Саша Зделар (цска москва), Срджан Мияилович (Црвена Звезда), Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хилаль), Душан Тадич (Фенербахче), Александар Чиркович (ТСЦ Бачка Топола), Лазар Самарджич (Удинезе), Велько Бирманчевич (Спарта Прага), Филип Костич (Ювентус), Матия Глушчевич (Раднички), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманья Радоньич (Мальорка);

Нападающие: Самед Баждар (Партизан), Александар Митрович (Аль-Хилаль), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Милан), Петар Ратков (РБ Зальцбург), Михаило Иванович (Войводина).

На групповом этапе Евро-2024 Сербия сыграет с Англией, Данией и Словенией.