С Влаховичем и игроками из россии. Расширенная заявка Сербии на Евро-2024
Драган Стойкович вызвал 35 игроков
Сборная Сербии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024. Наставник команды Драган Стойкович вызвал 35 игроков, из которых 9 придется отсеять.
Расширенная заявка сборной Сербии:
Вратари: Ваня Милинкович-Савич (Торино), Предраг Райкович (Мальорка), Джордже Петрович (Челси), Александар Йованович (Партизан);
Защитники: Страхиня Павлович (РБ Зальцбург), Никола Миленкович (Фиорентина), Милош Велькович (Вердер), Срджан Бабич (спартак), Урош Спаич (Црвена Звезда), Страхиня Еракович (Зенит), Неманья Стоич (ТСЦ Бачка Топола), Ян-Карло Симич (Милан), Филип Младенович (Панатинаикос);
Полузащитники: Саша Лукич (Фулхэм), Неманья Гудель (Севилья), Неманья Максимович (Хетафе), Иван Илич (Торино), Саша Зделар (цска москва), Срджан Мияилович (Црвена Звезда), Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хилаль), Душан Тадич (Фенербахче), Александар Чиркович (ТСЦ Бачка Топола), Лазар Самарджич (Удинезе), Велько Бирманчевич (Спарта Прага), Филип Костич (Ювентус), Матия Глушчевич (Раднички), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманья Радоньич (Мальорка);
Нападающие: Самед Баждар (Партизан), Александар Митрович (Аль-Хилаль), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Милан), Петар Ратков (РБ Зальцбург), Михаило Иванович (Войводина).
На групповом этапе Евро-2024 Сербия сыграет с Англией, Данией и Словенией.
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