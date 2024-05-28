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Чемпионат Европы
28 мая 2024, 14:25 |
516
0

Тренер сборной Бельгии объяснил отсутствие Куртуа в заявке на Евро-2024

Доменико Тедеско – о своем выборе

28 мая 2024, 14:25 |
516
0
Тренер сборной Бельгии объяснил отсутствие Куртуа в заявке на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил свое решение не включать в заявку на Евро-2024 голкипера «Реала» Тибо Куртуа:

«У нас было много встреч в команде, мы все обдумывали и проговаривали относительно финальной заявки, потому что это важное решение. У меня хорошие предчувствия относительно чемпионата Европы. Есть некоторые вопросы, но надеюсь, что все футболисты будут в хорошей форме в Германии.

Отсутствие Куртуа? Он был очень четким и честным в своем общении. Последняя информация, которую мы получили, — это то, что он не готов к чемпионату Европы. Он знает свое тело лучше всего. Посмотрим, кто станет первым вратарем. У нас есть три фантастических голкипера, увидим, кто будет из них первым.

Что касается футбола, то мы не собираемся менять наш игровой стиль, планируем добавить некоторые новые элементы, но менять наше видение, наш стиль игры мы не будем».

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о конфликте между Куртуа и Тедеско.

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Доменико Тедеско Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Евро-2024 заявки на Евро-2024
Олег Дидух Источник: Het Nieuwsblad
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