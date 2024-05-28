Тренер сборной Бельгии объяснил отсутствие Куртуа в заявке на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил свое решение не включать в заявку на Евро-2024 голкипера «Реала» Тибо Куртуа:

«У нас было много встреч в команде, мы все обдумывали и проговаривали относительно финальной заявки, потому что это важное решение. У меня хорошие предчувствия относительно чемпионата Европы. Есть некоторые вопросы, но надеюсь, что все футболисты будут в хорошей форме в Германии.

Отсутствие Куртуа? Он был очень четким и честным в своем общении. Последняя информация, которую мы получили, — это то, что он не готов к чемпионату Европы. Он знает свое тело лучше всего. Посмотрим, кто станет первым вратарем. У нас есть три фантастических голкипера, увидим, кто будет из них первым.

Что касается футбола, то мы не собираемся менять наш игровой стиль, планируем добавить некоторые новые элементы, но менять наше видение, наш стиль игры мы не будем».

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о конфликте между Куртуа и Тедеско.