Наш соперник без Куртуа. Сборная Бельгии огласила состав на Евро-2024
Команда Доменико Тедеско – в одной группе со сборной Украины
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско назвал 25 футболистов, которых он возьмет на финальный раунд чемпионата Европы в Германию. Аксель Витсель и Максим де Куйпер – главные сюрпризы списка, Тибо Куртуа – не сыграет на Евро.
Состав сборной Бельгии
Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон»), Мац Сельс («Ноттингем Форест»).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Максим Де Кейпер («Брюгге»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Воут Фас («Лестер»), Тома Менье («Трабзонспор»), Артюр Теат («Ренн»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико Мадрид»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Орель Мангаля («Лион»), Амалу Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермерен («Атлетико Мадрид»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»).
Нападающие: Йоган Бакайоко («ПСВ»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Рома»), Доди Лукебакио («Севилья»), Лои Опенда («Лейпциг»), Леандро Троссар («Арсенал»).
В ближайшую пятницу бельгийцы, которые попали в одну группу к сборной Украины, начнут подготовку к турниру. Команда Тедеско сыграет два товарищеских матча в Брюсселе против Черногории (5 июня) и Люксембурга (8 июня).
Красные дьяволы вылетят в Штутгарт 12 июня. Их базовый лагерь расположен на юге Германии. В первом матче бельгийцы отправятся во Франкфурт на противостояние со Словакией (17 июня). Пять дней спустя они примут Румынию в Кельне. Украина –соперник в последнем матче группового раунда (26 июня), который пройдет в Штутгарте.
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