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Чемпионат Европы
28 мая 2024, 12:45 | Обновлено 28 мая 2024, 13:02
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Наш соперник без Куртуа. Сборная Бельгии огласила состав на Евро-2024

Команда Доменико Тедеско – в одной группе со сборной Украины

28 мая 2024, 12:45 | Обновлено 28 мая 2024, 13:02
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Наш соперник без Куртуа. Сборная Бельгии огласила состав на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско назвал 25 футболистов, которых он возьмет на финальный раунд чемпионата Европы в Германию. Аксель Витсель и Максим де Куйпер – главные сюрпризы списка, Тибо Куртуа – не сыграет на Евро.

Состав сборной Бельгии

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон»), Мац Сельс («Ноттингем Форест»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Максим Де Кейпер («Брюгге»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Воут Фас («Лестер»), Тома Менье («Трабзонспор»), Артюр Теат («Ренн»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико Мадрид»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Орель Мангаля («Лион»), Амалу Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермерен («Атлетико Мадрид»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»).

Нападающие: Йоган Бакайоко («ПСВ»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Рома»), Доди Лукебакио («Севилья»), Лои Опенда («Лейпциг»), Леандро Троссар («Арсенал»).

В ближайшую пятницу бельгийцы, которые попали в одну группу к сборной Украины, начнут подготовку к турниру. Команда Тедеско сыграет два товарищеских матча в Брюсселе против Черногории (5 июня) и Люксембурга (8 июня).

Красные дьяволы вылетят в Штутгарт 12 июня. Их базовый лагерь расположен на юге Германии. В первом матче бельгийцы отправятся во Франкфурт на противостояние со Словакией (17 июня). Пять дней спустя они примут Румынию в Кельне. Украина –соперник в последнем матче группового раунда (26 июня), который пройдет в Штутгарте.

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Владимир Клепач Источник: Федерация футбола Бельгии
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RUX
Далеко не сильніший чим наш. Точно  не Топ.
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