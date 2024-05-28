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  4. Свитолина прокомментировала победу над экс-первой ракеткой мира в Париже
Ролан Гаррос
28 мая 2024, 14:10 |
1177
0

Свитолина прокомментировала победу над экс-первой ракеткой мира в Париже

Элина ожидала тяжелой битвы

28 мая 2024, 14:10 |
1177
0
Свитолина прокомментировала победу над экс-первой ракеткой мира в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Каролиной Плишковой в первом круге Ролан Гаррос – 3:6, 6:4, 6:2.

«Прошло довольно много времени с нашего последнего матча. Плишкова – выдающаяся чемпионка, рядом с ее именем много достижений. Поэтому я ожидала тяжелой битвы. И в итоге я очень рада, что смогла выиграть этот матч.

Здорово, когда есть крыша и есть шанс играть во время дождя. Поэтому я точно чувствую, что мне повезло сыграть на корте Сюзанн Ленглен. И мне никогда не бывает легко играть против Каролины, тем более, когда это закрытый корт. Тогда мне кажется, что мяч практически вообще не двигается по ветру, хотя немного сюда задувало. Поэтому это было не в той же мере, как в том случае, когда бы мы играли без крыши. Это другие условия, нужно было немного времени, чтобы адаптироваться. Но мы обе находились в одинаковых условиях. Думаю, мы обе знали, что нам повезло сыграть сегодня.

После моего возвращения тренировочный процесс очень изменился из-за нашей дочери. Нам надо проводить с ней немного больше времени (улыбается), поэтому мы планируем свой день вокруг этого. Мне хватает где-то часа тренировок на корте, а потом привычная рутина и восстановление. Мне было немного трудно с некоторыми травмами в последнее время, поэтому в приоритете сейчас это восстановление», – сказала Элина.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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