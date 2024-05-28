Реал поддержал Надаля после поражения в первом круге на Ролан Гаррос

Мадридский «Реал» поддержал Рафаэля Надаля после поражения в первом раунде на Ролан Гаррос от Александра Зверева – 3:6, 6:7(5), 3:6.

«Ты всегда являешься для нас примером как на корте, так и за его пределами.

Мы, мадридисты, очень гордимся такой легендой, как ты, и мы всегда будем с тобой во всех твоих испытаниях. Вперед, Рафа!», – сказано в сообщении.

Отметим, что до этого матча Надаль выиграл 18 из 18 поединков первого раунда на грунтовом мейджоре.