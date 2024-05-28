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  4. Реал поддержал Надаля после поражения в первом круге на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2024, 12:24 |
92
0

Реал поддержал Надаля после поражения в первом круге на Ролан Гаррос

Рафаэль – известный болельщик «сливочных» и официальный член клуба

28 мая 2024, 12:24 |
92
0
Реал поддержал Надаля после поражения в первом круге на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Мадридский «Реал» поддержал Рафаэля Надаля после поражения в первом раунде на Ролан Гаррос от Александра Зверева – 3:6, 6:7(5), 3:6.

«Ты всегда являешься для нас примером как на корте, так и за его пределами.

Мы, мадридисты, очень гордимся такой легендой, как ты, и мы всегда будем с тобой во всех твоих испытаниях. Вперед, Рафа!», – сказано в сообщении.

Отметим, что до этого матча Надаль выиграл 18 из 18 поединков первого раунда на грунтовом мейджоре.

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Владимир Клепач Источник: X
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