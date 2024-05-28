WTA28 мая 2024, 12:00 | Обновлено 28 мая 2024, 12:08
156
0
Известно, сколько денег получит WTA от Саудовской Аравии
Соглашение рассчитано на пять лет
28 мая 2024, 12:00 | Обновлено 28 мая 2024, 12:08
156
0
Неделю назад WTA и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о партнерстве.
Соглашение рассчитано на пять лет, ассоциация получит 75 миллионов долларов. Об этом сообщает журналист Джон Вертхейм.
Отметим, что PIF стал первым в истории титульным партнером рейтинга WTA.
Отметим, что Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2024, 09:51 8
Бывший главный тренер сборной Украины раскритиковал коуча «Карпат»
Теннис | 28 мая 2024, 03:37 6
Янник и Анна Калинская состоят в романтических отношениях
Футбол | 27.05.2024, 14:21
Бокс | 27.05.2024, 13:40
Теннис | 27.05.2024, 20:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2024, 07:01 3
27.05.2024, 06:59 8
27.05.2024, 00:01 4
28.05.2024, 04:29 24
28.05.2024, 06:55 7
27.05.2024, 21:35 11
26.05.2024, 10:17 45
27.05.2024, 00:19 29