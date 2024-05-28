Известно, сколько денег получит WTA от Саудовской Аравии

Неделю назад WTA и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о партнерстве.

Соглашение рассчитано на пять лет, ассоциация получит 75 миллионов долларов. Об этом сообщает журналист Джон Вертхейм.

Отметим, что PIF стал первым в истории титульным партнером рейтинга WTA.



Отметим, что Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.