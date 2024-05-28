Гранд Ла Лиги предложил €30 млн за Довбика. Известен ответ Жироны
«Атлетико» хочет приобрести Довбика летом
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «матрасники» уже сделали устное предложение «Жироне» в размере 30 миллионов евро, однако каталонцы отказались, ведь рассчитывают получить за Довбика большую сумму. Переговоры между двумя клубами продолжаются.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Языковед не считает, что у спортсменов должно быть бронирование
Об этом сообщил Виктор Вацко