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  4. Гранд Ла Лиги предложил €30 млн за Довбика. Известен ответ Жироны
Испания
28 мая 2024, 12:28 | Обновлено 28 мая 2024, 13:04
1870
6

Гранд Ла Лиги предложил €30 млн за Довбика. Известен ответ Жироны

«Атлетико» хочет приобрести Довбика летом

28 мая 2024, 12:28 | Обновлено 28 мая 2024, 13:04
1870
6
Гранд Ла Лиги предложил €30 млн за Довбика. Известен ответ Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «матрасники» уже сделали устное предложение «Жироне» в размере 30 миллионов евро, однако каталонцы отказались, ведь рассчитывают получить за Довбика большую сумму. Переговоры между двумя клубами продолжаются.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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Игорь Цыганык трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 6
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KIEWADIM
Довбик канеш молодец, но с физухой якась в нього біда. Хвилин за 70 він вже навіть не ходить, а вмирає на полі
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Diesel
50 та можна про щось говорити
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anacreon
Хотілося би в Барсу. Але якщо ні, то Атлетико самий нормальний варіант. ЛЧ кожен рік. В АПЛ не можна. Там буде флоп.
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