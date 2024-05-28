Александрия не будет активировать опцию выкупа бразильца

Как стало известно Sport.ua, бразильский нападающий Де (в миру Клэдсон Карвальо да Силва) покидает «Александрию», где он выступал на правах аренды.

«В «Александрию» не вернусь, – сказал корреспонденту Sport.ua сам футболист. – Но я пока также не знаю, буду ли я дальше играть за «Мариехамн» (у Де контракт с финским клубом до конца 2024 года. – прим. ред.). Этот вопрос решится позже, сейчас я в отпуске».

В январе этого года 26-летний Де был арендован «Александрией» у «Мариехамна» с правом выкупа. В составе украинского клуба форвард провел всего 6 матчей в чемпионате (суммарно 156 минут), не отметившись результативными действиями.

«Александрия» по итогам сезона заняла 8-е место в УПЛ, набрав 34 очка.

На прошлой неделе клуб объявил о разрыве контракта с эквадорским полузащитником Хулио Мадисоном, который в январе подписал с «горожанами» контракт до мая 2026 года, но всего пять раз попал в заявку команды на официальные матчи, так и не дебютировав в ее составе.

Ранее стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Александрии».