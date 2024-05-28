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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 11:35 | Обновлено 28 мая 2024, 12:27
683
1

Александрия не будет активировать опцию выкупа бразильца

Трансфер еще одного легионера себя не оправдал

28 мая 2024, 11:35 | Обновлено 28 мая 2024, 12:27
683
1
Александрия не будет активировать опцию выкупа бразильца
ФК Александрия. Де (справа)

Как стало известно Sport.ua, бразильский нападающий Де (в миру Клэдсон Карвальо да Силва) покидает «Александрию», где он выступал на правах аренды.

«В «Александрию» не вернусь, – сказал корреспонденту Sport.ua сам футболист. – Но я пока также не знаю, буду ли я дальше играть за «Мариехамн» (у Де контракт с финским клубом до конца 2024 года. – прим. ред.). Этот вопрос решится позже, сейчас я в отпуске».

В январе этого года 26-летний Де был арендован «Александрией» у «Мариехамна» с правом выкупа. В составе украинского клуба форвард провел всего 6 матчей в чемпионате (суммарно 156 минут), не отметившись результативными действиями.

«Александрия» по итогам сезона заняла 8-е место в УПЛ, набрав 34 очка.

На прошлой неделе клуб объявил о разрыве контракта с эквадорским полузащитником Хулио Мадисоном, который в январе подписал с «горожанами» контракт до мая 2026 года, но всего пять раз попал в заявку команды на официальные матчи, так и не дебютировав в ее составе.

Ранее стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Александрии».

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Александрия аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Мариехамн чемпионат Финляндии по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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_Per4ecter_
Ну, то в "Металіст" або "Металіст 1925" вільним агентом.
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