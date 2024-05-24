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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 01:57 | Обновлено 24 мая 2024, 01:59
156
0

Стало известно, кто будет работать новым спортивным директором Александрии

Юрий Габовда может сменить на должности Александра Маркова

24 мая 2024, 01:57 | Обновлено 24 мая 2024, 01:59
156
0
Стало известно, кто будет работать новым спортивным директором Александрии
ФК Верес Ровно. Юрий Габовда

Клуб УПЛ «Александрия» находится в поисках нового спортивного директора, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Предыдущий спортивный директор Александр Марков был отстранен от своих обязанностей в конце зимы после кейса Ивана Калюжного, который вышел на поле, хотя не был заявлен в УПЛ.

Без должностной привязки Марков продолжил работу и в полном объеме выполнял все свои функции до конца сезона. О решении уйти из клуба он уже сообщил руководству. С лета он будет работать в менеджменте львовских «Карпат», где присоединится к Глебу Корниенко, коллеге по агентской платформе Pass.

Юрий Габовда может стать новым спортивным директором «Александрии». Руководство клуба поражено прогрессом молодого функционера во время его работы в «Вересе», поэтому рассматривают его как приоритетный вариант на вакантную должность.

Ранее интерес к Габовде проявляли львовские «Карпаты». В «Александрии» находятся в курсе ситуации и по условиям готовы перебить предложение новичка УПЛ.

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Александрия спортивный директор Юрий Габовда Игорь Бурбас Карпаты Львов Глеб Корниенко Верес Ровно
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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