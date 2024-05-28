«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов

Украинский языковед Ирина Фарион высказала свое мнение относительно мобилизации футболистов.

– Как Вы считаете, нужно ли бронировать профессиональных футболистов во время войны?

– В Конституции Украины есть 65-я статья. Защита Отечества – это конституционная обязанность каждого мужчины, и не важно, футболист это или не футболист. Насколько мне известно, в Украине забронированы шуты 95-го Квартала и актеры цирка. Но вместе с тем есть много людей из этой сферы, которые могли получить бронь, но они пошли воевать. Это дело чести. Если люди понимают, что такое честь, то идут воевать в первую очередь для того, чтобы защитить свою семью и детей.

– Но многие известные спортсмены во время войны прославляют Украину за рубежом и донатят на ВСУ. Не принесут ли они таким образом больше пользы, чем на фронте, ведь никогда не держали оружия в руках?

– Одно дело – донаты, и совсем другое – это человеческий ресурс. Скоро некому будет держать оружие на нуле. Мой зять там уже давным давно и я слышу, что говорят ребята: «Что с этих донатов, если скоро не будет людей, которые могут ими воспользоваться?». Не надо себя откупать от своей прямой конституционной обязанности. Не могут воевать только те мужчины, которые имеют определенные предостережения относительно состояния здоровья или не подходят по возрастной категории. Слава Украины наступит только тогда, когда мы победим на поле боя. Судя по тому, что сейчас происходит в информ-пространстве, то нас готовят к страшной и дикой капитуляции.

Чего стоит только то, когда во Львове происходят скрытый шабаш «хароших русских»! «Хорошие русские» могут быть только в черном пакете. Эта встреча означает, что есть определенные договоренности, чтобы выводить нас на дружбу с нашими «братьями».

Так чем в таком случае будут славить Украину наши спортсмены – мячом или боксерской перчаткой? Это не имеет никакого значения. Вон у поляков нет сильного футбола, зато Польша процветает, имея очень сильный голос в европейской унии! В это же время поляки готовятся и милитаризируют свою страну. Не стройте себе иллюзий, что спорт приносит славу стране. Сегодня Славу Украине приносит воин ВСУ! А раньше этого не смог сделать ни учитель, ни священник. Поэтому была война с церковью, потому что к нам завели московских попов, и война с учителями из-за уничтожения системы образования. Министрами образования назначали дегенератов, неучей, плагиаторов и уродов. Я имею в виду Лисового, Квита, Гриневича, Табачника. Эти люди работали на уничтожение образования. Это не приносит славы нашей стране. Вот когда победим, тогда будем играть в футбол.

Ранее Ирина Фарион поделилась мнением относительно украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.